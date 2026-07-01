Clima
01 de julio de 2026 a la - 09:32

Alerta: anuncian tormentas para tres zonas del país esta mañana

Se anuncian lluvias con tormentas eléctricas para este miércoles y jueves.
Se anuncian lluvias con tormentas eléctricas para este miércoles y jueves. SILVIO ROJAS

La Dirección de Meteorología emitió un nuevo aviso meteorológico por tormentas para tres departamentos del territorio nacional. Las lluvias irían en aumento en el transcurso de la tarde.

Por ABC Color

A las 8:08 se emitió el aviso meteorológico que indica que núcleos de tormentas eléctricas moderadas a fuertes se están desarrollando sobre el este y sureste de la Región Oriental.

El temporal generará además ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana.

Las zonas afectadas son:

  • Caazapá
  • Itapúa
  • Sur de Alto Paraná

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Así será el desarrollo de las lluvias hoy y mañana

Actualmente se encuentra vigente un boletín meteorológico especial que anunció este sistema de tormentas que persistirá hasta mañana, jueves. El temporal llegará a todo el territorio nacional hacia el final del día.

Durante esta mañana, las lluvias se registrarán en: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Central, Guairá, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná.

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Para la tarde se sumarán Asunción y Cordillera. Las lluvias más importantes llegarán a nivel país durante la noche, madrugada y parte de la mañana del día jueves.

El tiempo iría mejorando en el transcurso del día y para la tarde de mañana ya solo se esperan lluvias en Guairá, Cordillera, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná.