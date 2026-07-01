Alerta: anuncian tormentas para tres zonas del país esta mañana

A las 8:08 se emitió el aviso meteorológico que indica que núcleos de tormentas eléctricas moderadas a fuertes se están desarrollando sobre el este y sureste de la Región Oriental.

El temporal generará además ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana.

Las zonas afectadas son:

Caazapá

Itapúa

Sur de Alto Paraná

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Así será el desarrollo de las lluvias hoy y mañana

Actualmente se encuentra vigente un boletín meteorológico especial que anunció este sistema de tormentas que persistirá hasta mañana, jueves. El temporal llegará a todo el territorio nacional hacia el final del día.

Durante esta mañana, las lluvias se registrarán en: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Central, Guairá, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná.

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Para la tarde se sumarán Asunción y Cordillera. Las lluvias más importantes llegarán a nivel país durante la noche, madrugada y parte de la mañana del día jueves.

El tiempo iría mejorando en el transcurso del día y para la tarde de mañana ya solo se esperan lluvias en Guairá, Cordillera, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná.