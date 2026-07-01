Clima
01 de julio de 2026 a la - 05:26

Clima en Paraguay: ¿Hasta cuándo seguirán las lluvias y tormentas?

Cielo nublado en el centro de Asunción.
Fernando Romero, ABC Color

El ambiente sigue inestable en Paraguay y se esperan más lluvias hoy, pero las condiciones del tiempo podrían mejorar en los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Las condiciones de inestabilidad persistirían mañana, jueves, en gran parte del territorio paraguayo.

Sin embargo, a partir del viernes se espera que las condiciones del tiempo mejoren en varias zonas, entre ellas la capital, y se mantengan estables, sin precipitaciones, al menos durante todo el fin de semana.

De cálido a frío

La temperatura registra un leve aumento hoy con relación a los días anteriores, y el pronóstico habla de máximas de 22 grados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco, con mínimas entre 13 y 21 grados a nivel nacional.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

17 °C

31 °C

San Pedro

17 °C

30 °C

Caacupé

15 °C

24 °C

Villarrica

14 °C

23 °C

Coronel Oviedo

16 °C

25 °C

Caazapá

14 °C

21 °C

Encarnación

14 °C

18 °C

San Juan Bautista

13 °C

19 °C

Paraguarí

15 °C

22 °C

Ciudad del Este

17 °C

26 °C

Asunción

15 °C

22 °C

Pilar

12 °C

16 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

30 °C

Salto del Guairá

17 °C

27 ºC

Pozo Colorado

16 °C

30 °C

Fuerte Olimpo

21 °C

33 °C

Mariscal Estigarribia

15 °C

30 °C

Sin embargo, los índices volverían a bajar desde mañana, con máximas alrededor de 15 grados y mínimas cerca de 10 grados, y el frío se intensificaría aún más en los días siguientes, con mínimas por debajo de 10 grados en gran parte del país, incluyendo a Asunción.