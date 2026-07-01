Clima en Paraguay: ¿Hasta cuándo seguirán las lluvias y tormentas?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Las condiciones de inestabilidad persistirían mañana, jueves, en gran parte del territorio paraguayo.

Sin embargo, a partir del viernes se espera que las condiciones del tiempo mejoren en varias zonas, entre ellas la capital, y se mantengan estables, sin precipitaciones, al menos durante todo el fin de semana.

De cálido a frío

La temperatura registra un leve aumento hoy con relación a los días anteriores, y el pronóstico habla de máximas de 22 grados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco, con mínimas entre 13 y 21 grados a nivel nacional.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 17 °C 31 °C San Pedro 17 °C 30 °C Caacupé 15 °C 24 °C Villarrica 14 °C 23 °C Coronel Oviedo 16 °C 25 °C Caazapá 14 °C 21 °C Encarnación 14 °C 18 °C San Juan Bautista 13 °C 19 °C Paraguarí 15 °C 22 °C Ciudad del Este 17 °C 26 °C Asunción 15 °C 22 °C Pilar 12 °C 16 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 30 °C Salto del Guairá 17 °C 27 ºC Pozo Colorado 16 °C 30 °C Fuerte Olimpo 21 °C 33 °C Mariscal Estigarribia 15 °C 30 °C

Sin embargo, los índices volverían a bajar desde mañana, con máximas alrededor de 15 grados y mínimas cerca de 10 grados, y el frío se intensificaría aún más en los días siguientes, con mínimas por debajo de 10 grados en gran parte del país, incluyendo a Asunción.