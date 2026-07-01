Clima en Paraguay: ¿Hasta cuándo seguirán las lluvias y tormentas?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.
Las condiciones de inestabilidad persistirían mañana, jueves, en gran parte del territorio paraguayo.
Sin embargo, a partir del viernes se espera que las condiciones del tiempo mejoren en varias zonas, entre ellas la capital, y se mantengan estables, sin precipitaciones, al menos durante todo el fin de semana.
De cálido a frío
La temperatura registra un leve aumento hoy con relación a los días anteriores, y el pronóstico habla de máximas de 22 grados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco, con mínimas entre 13 y 21 grados a nivel nacional.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
17 °C
31 °C
San Pedro
17 °C
30 °C
Caacupé
15 °C
24 °C
Villarrica
14 °C
23 °C
Coronel Oviedo
16 °C
25 °C
Caazapá
14 °C
21 °C
Encarnación
14 °C
18 °C
San Juan Bautista
13 °C
19 °C
Paraguarí
15 °C
22 °C
Ciudad del Este
17 °C
26 °C
Asunción
15 °C
22 °C
Pilar
12 °C
16 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
30 °C
Salto del Guairá
17 °C
27 ºC
Pozo Colorado
16 °C
30 °C
Fuerte Olimpo
21 °C
33 °C
Mariscal Estigarribia
15 °C
30 °C
Sin embargo, los índices volverían a bajar desde mañana, con máximas alrededor de 15 grados y mínimas cerca de 10 grados, y el frío se intensificaría aún más en los días siguientes, con mínimas por debajo de 10 grados en gran parte del país, incluyendo a Asunción.