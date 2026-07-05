Meteorología anuncia un domingo frío, con lluvias en varios puntos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció que este domingo arrancará con un ambiente frío a fresco en las primeras horas, pero la tarde se tornará fresca a templada, acompañada de inestabilidad climática en algunas regiones.

El meteorólogo de turno, Alejandro Coronel, detalló que las temperaturas mínimas registradas a nivel país durante las primeras horas oscilaron entre los 7°C y 13°C. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso y se prevé que las máximas alcancen valores de entre 14°C y 26°C por la tarde.

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Los vientos, que inicialmente se presentarán variables, rotarán definitivamente desde el sector sur.

Zonas afectadas por las lluvias hoy

El reporte oficial señala que la lluvia comenzará a ganar protagonismo en sectores muy específicos. Las probabilidades de lluvias dispersas para hoy se centran en el sur de la región Oriental y sectores del oeste de la región Occidental.

Para mañana, se espera que las lluvias dispersas abarquen a gran parte del territorio nacional. El ambiente continuará frío a fresco debido a la persistencia de los vientos del sector sur. Las temperaturas mínimas estimadas volverán a situarse entre los 7°C y 13°C, mientras que las máximas sufrirán un leve descenso en comparación con el domingo, entre 13°C y 21°C.

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El frío se intensificará el martes

A partir del martes, la probabilidad de precipitaciones disminuirá de manera paulatina en todo el país. Sin embargo, luego se la lluvia, se dará paso a un descenso aún más marcado en los termómetros.

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Las temperaturas previstas para el martes, en la región Oriental, serán de entre 4°C y 9°C, con tardes frescas de entre 15°C y 22°C. Mientras que en la región Occidental, mínimas de entre 7°C y 12°C. Los vientos soplarán del sector sureste y luego se presentarán variables.