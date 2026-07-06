A reforzar los abrigos: Meteorología vaticina heladas y mínimas de hasta 2 °C desde mañana

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial este lunes advirtiendo sobre un marcado descenso de la temperatura que afectará a gran parte del territorio nacional durante mediados de esta semana.
Según el informe oficial, el evento meteorológico de bajas temperaturas se extenderá inicialmente durante el martes 7 y el miércoles 8 de julio.
¿En qué zonas se sentirá más frío esta semana?
Los pronosticadores señalan que para los amaneceres de ambos días se prevén temperaturas mínimas entre 2 °C y 4 °C. Este ambiente gélido se sentirá con mayor intensidad en:
- El sur de la Región Oriental
- Parte del centro de la Región Oriental
- El extremo oeste de la Región Occidental (Chaco)
Para el resto del país se anticipan temperaturas menos extremas, con mínimas de 6 °C o superiores. Debido al intenso enfriamiento, los especialistas no descartan la ocurrencia de escarchas o heladas de manera puntual, fenómeno que se podrá observar principalmente en las localidades del sur del país.
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El pronóstico extendido
El mapa de temperaturas mínimas previstas detalla el impacto térmico por zonas:
- Martes 7 de julio: se prevén marcas sumamente bajas, registrándose estimaciones de hasta 2 °C en zonas del Chaco Central (Presidente Hayes) y en departamentos del sur como Ñeembucú e Itapúa. En Central y los alrededores de Asunción, la mínima rondará los 4 °C, mientras que en el norte del Chaco (Alto Paraguay) el termómetro marcará unos 11 °C.
- Miércoles 8 de julio: el frío se consolidará en el este del país, esperando una mínima de apenas 2 °C en Alto Paraná. El Chaco experimentará amaneceres de entre 3 °C y 4 °C, mientras que en el sur (Ñeembucú, Misiones e Itapúa) las mínimas oscilarán entre 2 °C y 3 °C.
Las autoridades instan a la ciudadanía a tomar los recaudos necesarios para protegerse del frío extremo, en especial a los sectores más vulnerables y a los productores agrícolas ante el riesgo inminente de heladas de variada intensidad.