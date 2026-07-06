A reforzar los abrigos: Meteorología vaticina heladas y mínimas de hasta 2 °C desde mañana

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial este lunes advirtiendo sobre un marcado descenso de la temperatura que afectará a gran parte del territorio nacional durante mediados de esta semana.

Según el informe oficial, el evento meteorológico de bajas temperaturas se extenderá inicialmente durante el martes 7 y el miércoles 8 de julio.

¿En qué zonas se sentirá más frío esta semana?

Los pronosticadores señalan que para los amaneceres de ambos días se prevén temperaturas mínimas entre 2 °C y 4 °C. Este ambiente gélido se sentirá con mayor intensidad en:

El sur de la Región Oriental

Parte del centro de la Región Oriental

El extremo oeste de la Región Occidental (Chaco)

Para el resto del país se anticipan temperaturas menos extremas, con mínimas de 6 °C o superiores. Debido al intenso enfriamiento, los especialistas no descartan la ocurrencia de escarchas o heladas de manera puntual, fenómeno que se podrá observar principalmente en las localidades del sur del país.

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El pronóstico extendido

El mapa de temperaturas mínimas previstas detalla el impacto térmico por zonas:

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Martes 7 de julio : se prevén marcas sumamente bajas, registrándose estimaciones de hasta 2 °C en zonas del Chaco Central (Presidente Hayes) y en departamentos del sur como Ñeembucú e Itapúa. En Central y los alrededores de Asunción, la mínima rondará los 4 °C, mientras que en el norte del Chaco (Alto Paraguay) el termómetro marcará unos 11 °C.

Miércoles 8 de julio: el frío se consolidará en el este del país, esperando una mínima de apenas 2 °C en Alto Paraná. El Chaco experimentará amaneceres de entre 3 °C y 4 °C, mientras que en el sur (Ñeembucú, Misiones e Itapúa) las mínimas oscilarán entre 2 °C y 3 °C.

Las autoridades instan a la ciudadanía a tomar los recaudos necesarios para protegerse del frío extremo, en especial a los sectores más vulnerables y a los productores agrícolas ante el riesgo inminente de heladas de variada intensidad.