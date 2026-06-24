Heladas y escarchas en Itapúa con temperaturas que alcanzaron los 0 °C

Este miércoles 24 de junio se presentó la primera helada meteorológica del año en el departamento de Itapúa, con temperaturas que alcanzaron 0 °C en Capitán Meza y Trinidad, con sensación térmica de hasta -2 °C.

Según registros de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), otros registros de bajas temperaturas se dieron en Hohenau (0,3 °C), Edelira (0,9 °C), General Artigas (2,3 °C), Encarnación (3,2 °C) y San Rafael del Paraná (4,6 °C).

En varios puntos del departamento se vieron escarchas desde la madrugada. Los descampados cercanos a cauces hídricos, principalmente, se tiñeron de blanco por la congelación del pasto. También vehículos que quedaron a la intemperie registraron vestigios del intenso frío.

La condición meteorológica representa la más gélida del año en la región. La helada meteorológica se da al alcanzar temperaturas de 0 °C, donde el agua se congela, lo que es considerado un peligro para la producción de ciertos cultivos agrícolas.

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Afectará a la producción

El presidente de la Filial en Itapúa de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, Marcio de Sousa, indicó que la helada de esta madrugada fue la más fuerte del año. Explicó que, ineludiblemente, en terrenos bajos de hasta 200 metros del nivel de cauces hídricos, los cultivos se habrán congelado.

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Entre los cultivos susceptibles, manifestó que estarían en etapa de carga de grano el trigo, maíz, sorgo, chía y canola. Además, indicó que las hortalizas cultivadas a cielo abierto indefectiblemente serán afectadas.

Manifestó que todavía es pronto para determinar el nivel de afectación, pero evaluarán la situación de los cultivos a partir de ahora, explicó.

Además, detalló que la ganadería se podría ver afectada por el daño a la pastura de los animales por la congelación.