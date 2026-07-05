Clima
05 de julio de 2026 a la - 14:15

Frío en Paraguay: ¿cuáles serán los días y las zonas con las temperaturas más bajas esta semana?

Un hombre camina con una frazada para protegerse del frío en el microcentro de Asunción.
Un hombre camina con una frazada para protegerse del frío en el microcentro de Asunción (ARCHIVO)Gustavo Machado

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió su reporte extendido que detalla el comportamiento del clima para las próximas jornadas. En esta nota te contamos qué día será el más frío y dónde se sentirán las temperaturas más bajas.

Por ABC Color

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) el amanecer del sábado 4 de julio registró las temperaturas mínimas más bajas de este sistema invernal. Los termómetros descendieron hasta los 5 °C en varias localidades, consolidándose como una de las mañanas más gélidas en lo que va de la temporada.

No obstante, aunque el domingo 5 presenta un leve y temporario ascenso en las primeras horas, el ingreso de un refuerzo de aire frío acompañado de vientos del sur y lluvias dispersas generará que el lunes 6 de julio sea una jornada predominantemente fría: las temperaturas máximas no superarán los 14 °C a 15 °C en gran parte del país.

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¿Cuál será el día más frío y dónde se sentirá con mayor fuerza?

El pronóstico extendido confirma que el martes 7 de julio será el día más frío de la semana en Paraguay. El fenómeno se dará especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el cielo comience a despejarse tras el paso de las lloviznas del lunes, permitiendo que las temperaturas se desplomen a niveles mínimos en todo el territorio nacional.

El frío polar se distribuirá con fuerza en las siguientes zonas:

  • El sur y centro-sur de la Región Oriental: Encarnación y Caazapá tendrán las temperaturas mínimas más bajas del martes con 3 °C y máximas que no superarán los 16 °C. Les sigen San Juan Bautista, Pilar, Paraguarí, Villarrica y Coronel Oviedo, donde el día comenzará con 4 °C y en el transcurso de la jornada las máximas estarán en torno a los 16 y 17 °C.
  • Asunción y el área metropolitana: en la capital del país, el lunes se caracterizará por una escasa amplitud térmica (mínima de 9 °C y máxima de solo 14 °C) con vientos del sur y lloviznas. Sin embargo, el pico de frío llegará el martes, con un amanecer despejado donde la temperatura mínima caerá hasta los 5 °C.
  • El Chaco y el norte de la Región Oriental: el descenso térmico también se consolidará en el norte de ambas regiones. En Pozo Colorado se espera que el martes la mínima sea de 6 °C con una máxima de 18 °C. Mientras que en Pedro Juan Caballero y Concepción, el lunes las mínimas estarán en 11 °C y 12 °C respectivamente, para finalmente caer el martes a 7 y 9 °C.
Paisaje rural en Itapúa con vegetación baja, hierba diversa y ramas secas bajo un cielo gris.
Escarchas en una zona rural de Itapúa.

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Recomendaciones ante la inestabilidad

Las autoridades instan a la ciudadanía, especialmente a los grupos de riesgo (niños y ancianos), a mantener el abrigo adecuado frente a la combinación de lloviznas y vientos del sur prevista para el lunes, factores que aumentarán de forma considerable la sensación térmica de frío durante todo el día.