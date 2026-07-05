Frío en Paraguay: ¿cuáles serán los días y las zonas con las temperaturas más bajas esta semana?

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) el amanecer del sábado 4 de julio registró las temperaturas mínimas más bajas de este sistema invernal. Los termómetros descendieron hasta los 5 °C en varias localidades, consolidándose como una de las mañanas más gélidas en lo que va de la temporada.

No obstante, aunque el domingo 5 presenta un leve y temporario ascenso en las primeras horas, el ingreso de un refuerzo de aire frío acompañado de vientos del sur y lluvias dispersas generará que el lunes 6 de julio sea una jornada predominantemente fría: las temperaturas máximas no superarán los 14 °C a 15 °C en gran parte del país.

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¿Cuál será el día más frío y dónde se sentirá con mayor fuerza?

El pronóstico extendido confirma que el martes 7 de julio será el día más frío de la semana en Paraguay. El fenómeno se dará especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el cielo comience a despejarse tras el paso de las lloviznas del lunes, permitiendo que las temperaturas se desplomen a niveles mínimos en todo el territorio nacional.

El frío polar se distribuirá con fuerza en las siguientes zonas:

El sur y centro-sur de la Región Oriental : Encarnación y Caazapá tendrán las temperaturas mínimas más bajas del martes con 3 °C y máximas que no superarán los 16 °C. Les sigen San Juan Bautista, Pilar, Paraguarí, Villarrica y Coronel Oviedo, donde el día comenzará con 4 °C y en el transcurso de la jornada las máximas estarán en torno a los 16 y 17 °C.

Asunción y el área metropolitana : en la capital del país, el lunes se caracterizará por una escasa amplitud térmica (mínima de 9 °C y máxima de solo 14 °C) con vientos del sur y lloviznas. Sin embargo, el pico de frío llegará el martes, con un amanecer despejado donde la temperatura mínima caerá hasta los 5 °C.

El Chaco y el norte de la Región Oriental: el descenso térmico también se consolidará en el norte de ambas regiones. En Pozo Colorado se espera que el martes la mínima sea de 6 °C con una máxima de 18 °C. Mientras que en Pedro Juan Caballero y Concepción, el lunes las mínimas estarán en 11 °C y 12 °C respectivamente, para finalmente caer el martes a 7 y 9 °C.

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Recomendaciones ante la inestabilidad

Las autoridades instan a la ciudadanía, especialmente a los grupos de riesgo (niños y ancianos), a mantener el abrigo adecuado frente a la combinación de lloviznas y vientos del sur prevista para el lunes, factores que aumentarán de forma considerable la sensación térmica de frío durante todo el día.