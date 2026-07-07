Clima en Paraguay: Pronóstico de frío extremo con mínimas de 3°C

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados, vientos variables y neblina en las primeras horas, pero sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en Paraguay.

Se espera que las condiciones del tiempo se mantengan estables al menos durante lo que resta de la semana.

Lea más: Zonas del país donde mañana se espera una mínima de apenas 3 °C

Mientras cesan las lluvias, el frío se intensifica en todo el país. Asunción registraba hoy una temperatura de 4 grados centígrados antes del amanecer y se esperan mínimas de 3 grados en la capital y en Encarnación, 4 en Ciudad del Este y hasta 11 en el Chaco, con máximas entre 14 y 21 grados.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 6 °C 18 °C San Pedro 5 °C 17 °C Caacupé 3 °C 17 °C Villarrica 3 °C 15 °C Coronel Oviedo 3 °C 16 °C Caazapá 3 °C 15 °C Encarnación 3 °C 14 °C San Juan Bautista 3 °C 15 °C Paraguarí 3 °C 16 °C Ciudad del Este 4 °C 15 °C Asunción 3 °C 17 °C Pilar 3 °C 15 °C Pedro Juan Caballero 8 °C 19 °C Salto del Guairá 7 °C 17 ºC Pozo Colorado 6 °C 18 °C Fuerte Olimpo 11 °C 21 °C Mariscal Estigarribia 6 °C 19 °C

Los índices serían muy similares mañana, miércoles. Recién el jueves se esperan un aumento notable de las temperaturas, con una mínima de 14 grados y una máxima de 25 en Asunción.