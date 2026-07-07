Clima
07 de julio de 2026 a la - 05:28

Clima en Paraguay: Pronóstico de frío extremo con mínimas de 3°C

Se esperan mínimas de 3 grados centígrados en gran parte de Paraguay.
Se esperan mínimas de 3 grados centígrados en gran parte de Paraguay.Fernando Romero 23-06-25 Locales

Las condiciones del tiempo se tornan estables hoy, luego de un lunes levemente lluvioso. Sin embargo, el frío se vuelve más extremo, con temperaturas mínimas de hasta 3 grados centígrados en algunas zonas del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados, vientos variables y neblina en las primeras horas, pero sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en Paraguay.

Se espera que las condiciones del tiempo se mantengan estables al menos durante lo que resta de la semana.

Lea más: Zonas del país donde mañana se espera una mínima de apenas 3 °C

Mientras cesan las lluvias, el frío se intensifica en todo el país. Asunción registraba hoy una temperatura de 4 grados centígrados antes del amanecer y se esperan mínimas de 3 grados en la capital y en Encarnación, 4 en Ciudad del Este y hasta 11 en el Chaco, con máximas entre 14 y 21 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

6 °C

18 °C

San Pedro

5 °C

17 °C

Caacupé

3 °C

17 °C

Villarrica

3 °C

15 °C

Coronel Oviedo

3 °C

16 °C

Caazapá

3 °C

15 °C

Encarnación

3 °C

14 °C

San Juan Bautista

3 °C

15 °C

Paraguarí

3 °C

16 °C

Ciudad del Este

4 °C

15 °C

Asunción

3 °C

17 °C

Pilar

3 °C

15 °C

Pedro Juan Caballero

8 °C

19 °C

Salto del Guairá

7 °C

17 ºC

Pozo Colorado

6 °C

18 °C

Fuerte Olimpo

11 °C

21 °C

Mariscal Estigarribia

6 °C

19 °C

Los índices serían muy similares mañana, miércoles. Recién el jueves se esperan un aumento notable de las temperaturas, con una mínima de 14 grados y una máxima de 25 en Asunción.