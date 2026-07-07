Clima en Paraguay: Pronóstico de frío extremo con mínimas de 3°C

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados, vientos variables y neblina en las primeras horas, pero sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en Paraguay.
Se espera que las condiciones del tiempo se mantengan estables al menos durante lo que resta de la semana.
Lea más: Zonas del país donde mañana se espera una mínima de apenas 3 °C
Mientras cesan las lluvias, el frío se intensifica en todo el país. Asunción registraba hoy una temperatura de 4 grados centígrados antes del amanecer y se esperan mínimas de 3 grados en la capital y en Encarnación, 4 en Ciudad del Este y hasta 11 en el Chaco, con máximas entre 14 y 21 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
6 °C
18 °C
San Pedro
5 °C
17 °C
Caacupé
3 °C
17 °C
Villarrica
3 °C
15 °C
Coronel Oviedo
3 °C
16 °C
Caazapá
3 °C
15 °C
Encarnación
3 °C
14 °C
San Juan Bautista
3 °C
15 °C
Paraguarí
3 °C
16 °C
Ciudad del Este
4 °C
15 °C
Asunción
3 °C
17 °C
Pilar
3 °C
15 °C
Pedro Juan Caballero
8 °C
19 °C
Salto del Guairá
7 °C
17 ºC
Pozo Colorado
6 °C
18 °C
Fuerte Olimpo
11 °C
21 °C
Mariscal Estigarribia
6 °C
19 °C
Los índices serían muy similares mañana, miércoles. Recién el jueves se esperan un aumento notable de las temperaturas, con una mínima de 14 grados y una máxima de 25 en Asunción.