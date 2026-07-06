Clima
06 de julio de 2026 a la - 15:25

Zonas del país donde mañana se espera una mínima de apenas 3 °C

Carretera helada en un entorno natural, sin personas, con un vehículo rojo circulando entre árboles y colinas.
Una carretera en Alto Paraná refleja el impacto del frío en los pequeños horticultores de la región.Gentileza

La Dirección de Meteorología emitió un informe en el que alerta de posibles heladas y temperaturas bajas que intensificarán el frío. Indican que el territorio paraguayo se prepara para una jornada de intenso frío mañana. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Por ABC Color

Según dio a conocer hoy la Dirección de Meteorología, una jornada de intenso frío se sentirá mañana en todo el territorio paraguayo.

Los departamentos de Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucú encabezan la lista de las zonas más frías, con una mínima prevista de apenas 3°C.

Agregan que en las ciudades de Caazapá (Caazapá), Encarnación (Itapúa), San Juan Bautista (Misiones) y Pilar (Ñeembucú), el clima se presentará de frío a fresco con cielo escasamente nublado.

Los vientos soplarán del sureste y luego variables, pero el dato más relevante es la presencia de escarchas durante las primeras horas del día. Las máximas en estos puntos oscilarán entre los 14°C y 15°C.

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Jornada de frío intenso para mañana

El frío intenso será la constante en el centro y este del país con una mínima de 4°C, que prevalecerá en las zonas de Asunción, Villarrica (Guairá), Coronel Oviedo (Caaguazú) y Paraguarí (Paraguarí).

En estas ciudades, el ambiente será de frío a fresco con cielo escasamente nublado y vientos del sureste a variables.

Se advierte sobre la formación de neblinas en las primeras horas, con temperaturas máximas que llegarán a los 15°C-17°C.

Por su parte, Caacupé (Cordillera) y Ciudad del Este (Alto Paraná) registrarán una mínima de 5°C. Mientras en Caacupé el cielo estará escasamente nublado con neblinas matinales, en Ciudad del Este se espera un cielo parcialmente nublado. Ambos puntos tendrán vientos del sureste rotando a variables y máximas de 15°C a 17°C.

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Frío intenso en el Norte y Chaco

Las condiciones en el norte y la región occidental también estarán marcadas por el frío intenso. En el departamento de San Pedro (San Pedro) y en la localidad de Pozo Colorado (Presidente Hayes), la mínima será de 6°C.

Ambas zonas presentarán un cielo parcialmente nublado, vientos variables tras un inicio del sureste y neblinas al amanecer, con máximas de 17°C y 18°C respectivamente.

Un poco más al norte, Concepción (Concepción) y Mariscal José Félix Estigarribia (Boquerón, Chaco) iniciarán el día con 7°C.

En Concepción se espera un cielo de nublado a parcialmente nublado con neblinas, mientras que en la zona de Boquerón el cielo estará parcialmente nublado y las máximas alcanzarán los 18°C y 19°C.

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Finalmente, las temperaturas menos extremas se darán en el noreste, por lo que localidades como Salto del Guairá (Canindeyú) tendrá 8°C de mínima con neblinas matinales, y Pedro Juan Caballero (Amambay) registrará 9°C con cielo nublado a parcialmente nublado.

El punto con la temperatura más elevada del país será Fuerte Olimpo (Alto Paraguay), donde la mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 21°C, manteniendo un ambiente de fresco a cálido.