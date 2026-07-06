Zonas del país donde mañana se espera una mínima de apenas 3 °C

Según dio a conocer hoy la Dirección de Meteorología, una jornada de intenso frío se sentirá mañana en todo el territorio paraguayo.

Los departamentos de Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucú encabezan la lista de las zonas más frías, con una mínima prevista de apenas 3°C.

Agregan que en las ciudades de Caazapá (Caazapá), Encarnación (Itapúa), San Juan Bautista (Misiones) y Pilar (Ñeembucú), el clima se presentará de frío a fresco con cielo escasamente nublado.

Los vientos soplarán del sureste y luego variables, pero el dato más relevante es la presencia de escarchas durante las primeras horas del día. Las máximas en estos puntos oscilarán entre los 14°C y 15°C.

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Jornada de frío intenso para mañana

El frío intenso será la constante en el centro y este del país con una mínima de 4°C, que prevalecerá en las zonas de Asunción, Villarrica (Guairá), Coronel Oviedo (Caaguazú) y Paraguarí (Paraguarí).

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En estas ciudades, el ambiente será de frío a fresco con cielo escasamente nublado y vientos del sureste a variables.

Se advierte sobre la formación de neblinas en las primeras horas, con temperaturas máximas que llegarán a los 15°C-17°C.

Por su parte, Caacupé (Cordillera) y Ciudad del Este (Alto Paraná) registrarán una mínima de 5°C. Mientras en Caacupé el cielo estará escasamente nublado con neblinas matinales, en Ciudad del Este se espera un cielo parcialmente nublado. Ambos puntos tendrán vientos del sureste rotando a variables y máximas de 15°C a 17°C.

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Frío intenso en el Norte y Chaco

Las condiciones en el norte y la región occidental también estarán marcadas por el frío intenso. En el departamento de San Pedro (San Pedro) y en la localidad de Pozo Colorado (Presidente Hayes), la mínima será de 6°C.

Ambas zonas presentarán un cielo parcialmente nublado, vientos variables tras un inicio del sureste y neblinas al amanecer, con máximas de 17°C y 18°C respectivamente.

Un poco más al norte, Concepción (Concepción) y Mariscal José Félix Estigarribia (Boquerón, Chaco) iniciarán el día con 7°C.

En Concepción se espera un cielo de nublado a parcialmente nublado con neblinas, mientras que en la zona de Boquerón el cielo estará parcialmente nublado y las máximas alcanzarán los 18°C y 19°C.

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Finalmente, las temperaturas menos extremas se darán en el noreste, por lo que localidades como Salto del Guairá (Canindeyú) tendrá 8°C de mínima con neblinas matinales, y Pedro Juan Caballero (Amambay) registrará 9°C con cielo nublado a parcialmente nublado.

El punto con la temperatura más elevada del país será Fuerte Olimpo (Alto Paraguay), donde la mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 21°C, manteniendo un ambiente de fresco a cálido.