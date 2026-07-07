Intenso frío de 0 °C, heladas y escarcha en Itapúa

En gran parte del departamento de Itapúa se reportaron heladas y escarchas provocadas por las bajas temperaturas, este martes 7 de julio. Los registros indican que las temperaturas oscilaron entre 0 °C y 5 °C en el séptimo departamento.

Los vehículos que quedaron a la intemperie amanecieron con una fina capa de hielo. Según pobladores de la zona de Itapúa Poty, en el noreste de Itapúa, las bajas temperaturas se sintieron desde tempranas horas de la madrugada.

Las temperaturas más álgidas se sintieron en la zona de Pirapó, donde la temperatura fue de 1 °C, con una sensación térmica de -1,7 °C. Esto, según el reporte de las estaciones meteorológicas de la Cooperativa Colonias Unidas.

En la capital de Itapúa, la temperatura más baja alcanzó los 2,8 °C, según la red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

En otros sectores, como Nueva Alborada e Itapúa Poty, pobladores reportaron que la sensación térmica llegó a los 0 °C.

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En la zona de Capitán Miranda, productores hortícolas refieren que hortalizas cultivadas a cielo abierto quedaron congeladas.

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Continuará el frío

Según el boletín especial de la DMH, para este miércoles se prevén temperaturas de entre 2 y 4 °C, principalmente sobre el sur y parte del centro de la Región Oriental, así como en el extremo oeste de la Región Occidental. En el resto del país, se esperan temperaturas de 6 °C o superiores.

La DMH no descarta la formación de escarchas e, incluso, heladas de manera puntual, principalmente en el sur del país.

El pronóstico extendido indica que, desde el jueves, se podría evidenciar un leve ascenso de la temperatura, con mínimas de 9 °C.