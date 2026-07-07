Clima
07 de julio de 2026 a la - 08:37

Intenso frío de 0 °C, heladas y escarcha en Itapúa

Automóvil Toyota estacionado, parcialmente cubierto de hielo en un área residencial con paredes de ladrillo expuestas.
Automóviles afectados por heladas se observan en Itapúa este 7 de julio, tras bajas temperaturas. Foto de San Pedro del Paraná.Gentileza

Una de las jornadas más frías del año se sintió en el sur del país, con bajas temperaturas en gran parte del territorio. En Itapúa se reportaron escarchas y heladas en el amanecer de este martes 7 de julio del corriente.

Por Sergio González

En gran parte del departamento de Itapúa se reportaron heladas y escarchas provocadas por las bajas temperaturas, este martes 7 de julio. Los registros indican que las temperaturas oscilaron entre 0 °C y 5 °C en el séptimo departamento.

Los vehículos que quedaron a la intemperie amanecieron con una fina capa de hielo. Según pobladores de la zona de Itapúa Poty, en el noreste de Itapúa, las bajas temperaturas se sintieron desde tempranas horas de la madrugada.

Las temperaturas más álgidas se sintieron en la zona de Pirapó, donde la temperatura fue de 1 °C, con una sensación térmica de -1,7 °C. Esto, según el reporte de las estaciones meteorológicas de la Cooperativa Colonias Unidas.

Cultivo de lechuga con hojas verdes y rizadas cubiertas de escarcha en un ambiente agrícola.
Las lechugas en un cultivo de Itapúa sufrieron los efectos de bajas temperaturas y escarcha.

En la capital de Itapúa, la temperatura más baja alcanzó los 2,8 °C, según la red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

En otros sectores, como Nueva Alborada e Itapúa Poty, pobladores reportaron que la sensación térmica llegó a los 0 °C.

En la zona de Capitán Miranda, productores hortícolas refieren que hortalizas cultivadas a cielo abierto quedaron congeladas.

Vehículo estacionado con parabrisas húmedo, rodeado de naturaleza y estructura de colores variados en ambiente nocturno.
Bajas temperaturas causan escarchas en Itapúa Poty.

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Continuará el frío

Según el boletín especial de la DMH, para este miércoles se prevén temperaturas de entre 2 y 4 °C, principalmente sobre el sur y parte del centro de la Región Oriental, así como en el extremo oeste de la Región Occidental. En el resto del país, se esperan temperaturas de 6 °C o superiores.

La DMH no descarta la formación de escarchas e, incluso, heladas de manera puntual, principalmente en el sur del país.

El pronóstico extendido indica que, desde el jueves, se podría evidenciar un leve ascenso de la temperatura, con mínimas de 9 °C.