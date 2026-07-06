Turismo interno: esta es la agenda de actividades en Encarnación para las vacaciones de invierno

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Encarnación presentó su agenda de actividades para las vacaciones de invierno. Eventos de todo tipo aguardan a quienes elijan disfrutar de la “Perla del Paraguay”, en un inolvidable viaje de turismo interno.

La capital de Itapúa es considerada uno de los lugares más elegidos a la hora de visitar el interior del país, no solo por sus atractivos, sino por la infraestructura que permite la comodidad de los turistas. Más del 60 % de las camas del sector hotelero de la región se concentran en la ciudad, con una variada gama de precios y calidad.

También, la suma de espacios públicos como la extensa costanera, plazas y las imponentes playas configura un paisaje ideal para los visitantes.

Además, el sector gastronómico en crecimiento ofrece un menú variado para aprovechar en cualquier momento del día, en cercanía de los principales lugares turísticos de la ciudad.

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Agenda de actividades

Este sábado 11 proponen cine nacional al aire libre, que se realizará en la Escalinata del barrio San Pedro. El evento iniciará a las 18:00 y será de acceso libre y gratuito. Una pantalla gigante será montada para proyectar una película del cine nacional.

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De lunes a viernes, durante las vacaciones, estará disponible el tour “Ruta del Paraná”, desde las 15:00. Consiste en un paseo peatonal guiado que relata la historia de la ciudad. Tiene punto de inicio en la Playa San José y culmina en las letras corpóreas “Yo amo Encarnación”, ubicadas sobre la avenida República del Paraguay.

Los martes (14 y 21 de julio), a partir de las 16:00, habrá clases de taichí en la Playa San José. El taichí (o tai chi) es un arte marcial tradicional chino que destaca por sus movimientos lentos, suaves y fluidos, combinados con respiración profunda y concentración mental.

Los jueves (16 y 23 de julio), a partir de las 16:00, ofrecerán clases de yoga en la Playa San José. El yoga es una disciplina física, mental y espiritual originaria de la India. Su nombre proviene del sánscrito yug (unión) y busca el equilibrio entre el cuerpo, la mente y la respiración.

Entretanto, los viernes (17 y 24 de julio), a partir de las 16:00, proponen clases de ritmo latino en la Playa San José.

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Oferta turística

De lunes a viernes, durante las vacaciones, estará montado un puesto de información turística en la playa San José, donde ofrecerán detalles de los lugares a conocer en la región.

El sábado 18 de julio se realizará una visita a la Granja Educativa Don Severo. La Municipalidad ofrecerá el traslado en dos grupos: el primero a las 9:00 y el segundo a las 14:00.

El sábado 18 y el domingo 19 presentan la actividad “Órbita Plaza”, que constará de un planetario móvil que será montado en la Plaza de Armas. También acompañará una feria de emprendedores que estará desde las 9:00 hasta las 22:00.

El cierre de la agenda se desarrollará en la Escalinata del barrio San Pedro el sábado 25 de julio, donde la propuesta estará compuesta por cine al aire libre, una feria de emprendedores y juegos para niños y niñas.