Frío extremo en Paraguay: hubo heladas en casi toda la Región Oriental y parte del Chaco

El frío intenso que se registró a la madrugada y las primeras horas de la mañana en la mayor parte de Paraguay causó heladas en casi toda la Región Oriental y parte del Bajo Chaco, pero aún se desconoce en qué medida fueron afectados los cultivos agrícolas en esas zonas del país.

Édgar Mayeregger, coordinador de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), comentó hoy a ABC Cardinal que hubo varios puntos del país en los que se registraron “heladas agrometeorológicas”, zonas en las que la temperatura mínima se ubicó en 3 grados centígrados o menos.

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A partir de esa temperatura, los cultivos corren riesgo, dependiendo de la etapa en que se encuentran o su nivel de exposición, señaló.

Se esperan más heladas

Mayeregger dijo que, hasta ahora, el Ministerio de Agricultura no tiene reportes sobre la medida en que cultivos se vieron afectados por las heladas de hoy, aunque estimó que reportes podrían llegar mañana, teniendo en cuenta que para la noche de hoy y madrugada de mañana se esperan condiciones de frío extremo similares a las de la madrugada de hoy.

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El representante del MAG explicó que, en días pasados de frío intenso, las condiciones de alta nubosidad y vientos ayudaron a mitigar el impacto de las heladas en cultivos.

Sin embargo, desde hoy el tiempo se presenta estable, con cielos despejados o escasamente nublados, lo que deja sin efecto ese factor mitigante.

Los puntos más fríos de Paraguay este martes

Según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología, la temperatura más baja registrada hoy en Paraguay fue de 0,4 grados centígrados en la localidad de General José María Bruguez, en el departamento de Presidente Hayes.

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Similarmente, se registraron temperaturas de 1 grado o inferiores en los departamentos de Caaguazú, Caazapá y Guairá.