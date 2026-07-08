La zona del país donde mañana la temperatura mínima será de 9° C

De acuerdo a los datos de la Dirección de Meteorología, en gran parte del territorio paraguayo continuará el frío con temperaturas que llegarán incluso hasta por debajo de los 10 ºC.

La zona que registrará temperaturas por debajo de los 10 °C mañana jueves es el departamento de Itapúa (Encarnación), donde se prevé una mínima de 9 °C.

Se espera un amanecer frío en las primeras horas, tornándose cálido por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado a nublado con vientos moderados del noreste que luego serán variables. La mínima será de 9 °C y la máxima de 23 °C.

El resto del territorio nacional experimentará mínimas que oscilarán entre los 10 °C y los 18 °C, marcando un alivio frente a las heladas registradas anteriormente.

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¿Cómo estará el frío mañana?

En Ciudad del Este, Alto Paraná, el ambiente se presentará frío en las primeras horas y luego cálido. Tendrá cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste a variables. La mínima será de 10 °C y la máxima de 23 °C.

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En Caazapá, Caazapá, el clima estará fresco y pasará a cálido, con cielo de parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán moderados del noreste para luego ser variables. La temperatura irá de 11 °C a 24 °C.

En San Juan Bautista, Misiones, prevén un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste rotando a variables, con mínima de 11 °C y máxima de 24 °C.

En Villarrica, Guairá, anuncian una jornada de fresca a cálida, con cielo de parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste a variables. La mínima se situará en 12 °C y la máxima en 24 °C.

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¿Cómo estará el tiempo mañana?

En Paraguarí, Paraguarí, el tiempo estará fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste que luego variarán, con mínima de 12 °C y máxima de 24 °C.

En Saltos del Guairá, Canindeyú, el ambiente estará fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste a variables. La mínima será de 12 °C y la máxima de 24 °C.

En Coronel Oviedo, Caaguazú prevén un clima fresco a cálido, cielo de parcialmente nublado a nublado con vientos moderados del noreste a variables, con mínima de 12°C y máxima de 25°C.

En Pilar, Ñeembucú, pronostican una jornada fresca a cálida, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste rotando a variables, con temperatura entre 12 °C y 25 °C.

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En Caacupé, Cordillera, anuncian un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste que luego serán variables, con mínima de 13 °C y máxima de 25 °C.

Para Central y Asunción prevén un tiempo fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del noreste a variables. La mínima será de 14 °C y la máxima llegará a los 25 °C.

¿Cómo estará el tiempo en el norte y chaco del país?

En San Pedro, San Pedro, se prevé un día fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste a variables, con mínima de 13 °C y máxima de 28 °C.

En Pedro Juan Caballero, Amambay anuncian un clima fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste a variables. Mínima de 14 °C y máxima de 28 °C.

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En Pozo Colorado, Presidente Hayes, pronostican una jornada fresca a cálida, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste a variables, con mínima de 14 °C y máxima de 29 °C.

En Concepción, Concepción, pronostican un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado con vientos moderados del noreste rotando a variables, con mínima de 15 °C y máxima de 29 °C.

Para Mariscal Estigarribia, Boquerón, el tiempo estará fresco a cálido, cielo de parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste a variables. La mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

En Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, se registrará el punto más cálido del país, con un ambiente de fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste a variables, con mínima de 18 °C y máxima de 30 °C.