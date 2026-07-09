Productores confirman que cultivos fueron afectados por las heladas en Itapúa

Este martes y miércoles se registraron temperaturas bajas en el sur del país, que provocaron heladas en la región. En consecuencia, cultivos extensivos ya registran afectaciones, según explicó el presidente de la filial en Itapúa de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), Marcio De Sousa.

Grandes extensiones de plantaciones de trigo fueron afectadas, según las inspecciones primarias que realizan los productores. Detallaron que todavía no pueden cuantificar, pero, a priori, el daño pudo ser total en los cultivos que estaban en etapa de carga de granos, según detalló De Sousa.

En menor medida, también fueron dañadas por el frío algunas parcelas de sorgo, chía y maíz. Otros productores hortícolas indicaron que se evidenció la congelación de hortalizas, pero que, por las condiciones climáticas, no llegaron a quemarse, porque se descongelaron rápido.

En el caso del trigo, el representante local lamentó que se trataría de una pérdida total. Indicó que “solo la materia orgánica podría ser recuperada como abono orgánico, pero todas las inversiones que realizó el productor terminaron como clavo”, dijo.

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Bajas temperaturas

En gran parte del departamento de Itapúa se reportaron heladas y escarchas provocadas por las bajas temperaturas este martes 7 de julio. Los registros indican que las temperaturas oscilaron entre 0 °C y 5 °C en el séptimo departamento.

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Las temperaturas más álgidas se sintieron en la zona de Pirapó, donde la temperatura fue de 1 °C, con una sensación térmica de -1,7 °C. Esto, según el reporte de las estaciones meteorológicas de la Cooperativa Colonias Unidas.

En la capital de Itapúa, la temperatura más baja alcanzó los 2,8 °C, según la red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). Este miércoles 8 de julio, las temperaturas en Encarnación alcanzaron 3,5 °C, mientras que en zonas como San Rafael del Paraná se registraron -1,6 °C y en La Paz, -0,8 °C.

Desde este jueves las temperaturas irían en ascenso hasta el fin de semana. La temperatura alcanzó 10 °C, mientras que el pronóstico extendido de la DMH prevé mínimas de 15 °C para el viernes y 16 °C para el sábado en Encarnación.

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Cultivos susceptibles

Según explicó el presidente de la CAP, los cultivos susceptibles a daños son los que están en etapa de carga de grano. En el caso del trigo, la etapa de espigado y floración es la fase más vulnerable.

Temperaturas inferiores a -2 °C durante esta etapa pueden matar el primordio de la espiga, generar esterilidad en las flores y causar un llenado de grano deficiente o nulo.

En la etapa de formación del tallo, las heladas pueden dañar los nudos basales, debilitando el tallo y predisponiendo al cultivo a encamarse o volcarse. En la etapa vegetativa, puede haber muerte o marchitamiento de hojas. Aunque retrasa el desarrollo, la planta suele recuperarse si el daño es solo foliar.