Tras lluvias y calor del sábado, el domingo será frío y sin precipitaciones

Según indica la Dirección de Meteorología, el amanecer de este domingo se presenta con un ambiente fresco a nivel nacional.

Durante la tarde se espera un ambiente fresco, con temperaturas máximas que oscilarían entre 17 y 23 °C en la Región Oriental y entre 20 y 25 °C en la Occidental, de acuerdo al reporte de Alejandro Coronel, meteorólogo de turno.

Además, predominarán los vientos del sector sur, favoreciendo un descenso de la temperatura y un ambiente más estable, a diferencia del sábado, en el que se registraron temperaturas elevadas y precipitaciones.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad disminuye considerablemente sobre gran parte del territorio nacional. No obstante, durante las primeras horas del día aún podrían registrarse lluvias débiles y muy puntuales sobre sectores del noreste de ambas regiones, mejorando gradualmente las condiciones meteorológicas, señala el reporte.

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¿Cómo estará el tiempo este domingo?

En Asunción, la sensación térmica actual es de 13,3 °C, con humedad del 91% y vientos del sur a 18 km/h.

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Para la mañana se espera un tiempo fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del sur, con temperaturas que oscilarían entre 14 °C y 17 °C.

Durante la tarde, la temperatura aumentaría a entre 18 °C y 21 °C, el día se mantendría fresco a cálido, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur.

Ya para la noche se espera fresco a frío, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con temperaturas entre 17 °C y 11 °C.

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¿Cómo estará el tiempo los próximos días?

Para los próximos días se prevén amaneceres fríos y tardes frescas a cálidas, con escasa nubosidad y baja probabilidad de lluvias en todo el país.

Asimismo, las temperaturas mínimas tenderán a descender, principalmente entre el lunes y el martes, favoreciendo un ambiente frío durante las primeras horas del día, especialmente en el sur y centro de la Región Oriental.