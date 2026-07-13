Costanera: albergue de la SEN recibió a 11 personas por las bajas temperaturas

Ante el descenso de las temperaturas, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) habilitó su albergue ubicado en la Costanera Norte de Asunción para brindar resguardo a personas en situación de vulnerabilidad.

Según informó Hugo Servín, responsable del albergue, este lunes amanecieron en el refugio un total de 11 personas, de las cuales dos son mujeres.

Explicó que algunas de ellas ya concurren habitualmente al albergue durante las jornadas de intenso frío, mientras que otras fueron trasladadas hasta el lugar luego de reportes realizados por ciudadanos que alertaron sobre personas expuestas a las bajas temperaturas.

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Tres personas rechazaron el traslado

Servín señaló que no todas las personas aceptan ser derivadas al albergue. Indicó que otras tres fueron asistidas en los sitios donde permanecían, con la entrega de colchones y frazadas para afrontar el frío.

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La SEN recordó que los recorridos nocturnos continúan durante los días de bajas temperaturas para identificar y asistir a personas que requieran ayuda.

Albergue también recibe mascotas

Uno de los casos registrados durante la madrugada fue la visita de un perro, que también fue albergado.

Al respecto, Servín explicó que el refugio cuenta con un espacio destinado a las personas que deseen acudir acompañadas de sus mascotas, con el objetivo de evitar que rechacen la asistencia por no tener dónde dejar a sus animales.

Las personas trasladadas al albergue pasan la noche en un espacio acondicionado para protegerlas del frío y, al día siguiente, reciben el desayuno antes de retirarse.

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Desde la SEN reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar casos de personas expuestas a las bajas temperaturas, de modo a facilitar su asistencia o traslado al refugio.