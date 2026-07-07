Albergue de la SEN recibió a 29 personas por el intenso frío esta madrugada

El coordinador del albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Rubén Cuevas, informó que 29 personas amanecieron este martes en el refugio instalado en la Costanera Norte, en medio de las bajas temperaturas que afectan al país.

Según detalló, entre los alojados hubo 19 hombres, seis mujeres y dos menores de edad. Además, una de las personas llegó acompañada de su perro, que también fue recibido en el lugar.

Cuevas explicó que el albergue fue adaptándose para permitir el ingreso de mascotas, ya que muchas personas en situación de calle no aceptaban trasladarse si debían dejar atrás a sus animales.

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El frío impulsa a más personas a buscar refugio

El responsable del albergue indicó que la madrugada se vivió con una temperatura cercana a los 3 °C, una condición que llevó a más personas a acercarse en busca de un lugar donde pasar la noche.

Explicó que, por lo general, los albergados permanecen en el refugio hasta que sale el sol y antes de retirarse reciben el desayuno preparado por el personal, que incluye opciones como tortilla con cocido y panificados. Además, durante la media mañana suelen recibir opciones como el popular vaka’i y soyo.

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¿Por qué algunas personas rechazan ir al albergue?

En otro momento, Cuevas resaltó que existen personas que se niegan a utilizar el servicio, pese a que la SEN realiza recorridos para ofrecer el traslado.

Según explicó, el principal motivo es el temor a perder las pertenencias que acumulan mientras permanecen en la calle, como colchones, frazadas o materiales reciclables que luego van a vender.

Añadió que la institución recibe numerosas denuncias de ciudadanos que alertan sobre personas expuestas al frío, pero cuando llegan hasta ellas, no aceptan el traslado porque dicen que ya se les robó en alguna ocasión.

“Tenemos muchas denuncias de gente que se niega a venir. De igual manera, el móvil se va, verifica y se le invita”, afirmó.

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Un espacio con alimentación, duchas y atención permanente

De acuerdo con Cuevas, la mayoría de las personas llega al albergue por iniciativa propia, ya que conoce el funcionamiento del servicio y los beneficios que ofrece.

Los usuarios pueden ducharse, cambiarse de ropa, recibir alimentos y permanecer en un ambiente donde, según el coordinador, el trato digno es una prioridad.

“La mayoría viene por cuenta propia, conocen todo, saben que pueden venir a ducharse, cambiarse, comer. Algunos ya están tomando su mate; es un ambiente muy familiar”, expresó.

También explicó que algunas personas permanecen durante varios días debido a problemas de salud.

“Algunos se quedan por razones médicas, ya son personas de edad avanzada. No necesitan salir porque acá reciben todo, reciben su alimento”, agregó.

Dos menores fueron derivados al Ministerio de la Niñez

Durante la noche también fueron asistidos dos niños, quienes llegaron al albergue trasladados por una patrullera.

Cuevas informó que los menores manifestaron tener problemas familiares, por lo que se activó el protocolo correspondiente con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Además, explicó que durante la mañana los albergados reciben servicios de aseo personal, corte de cabello y cambio de vestimenta.

¿Cómo solicitar asistencia para personas en situación de calle?

La Secretaría de Emergencia Nacional recordó que cualquier persona puede solicitar asistencia para personas expuestas al frío a través del WhatsApp 0986 111 001 o llamando al 911, desde donde se coordina la intervención de los equipos.

Además del albergue de la Costanera Norte, la SEN cuenta con refugios habilitados en San Lorenzo y Limpio, donde también pueden acudir personas en situación de calle para resguardarse de las bajas temperaturas.