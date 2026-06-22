Nacionales
22 de junio de 2026 a la - 17:16

Municipalidad de Asunción habilita albergue por bajas temperaturas

Ambiente del albergue con literas desordenadas y camas individuales. Espacio iluminado pero vacío de personas.
El Albergue Municipal 'Asunción Abriga' abre sus puertas para ofrecer refugio y atención integral.

La Municipalidad de Asunción habilitó un albergue transitorio en la Loma San Jerónimo. El lugar se encuentra disponible ante las bajas temperaturas que se registran a nivel país.

Por ABC Color

Además de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Municipalidad de Asunción también cuenta con un albergue transitorio para refugiarse ante las bajas temperaturas.

“Asunción Abriga” se habilita desde las 18:00 hasta las 09:00 en la Loma San Jerónimo, ya que según la comuna, “nadie tiene que pasar la noche bajo la lluvia o el frío”.

Cartel del Albergue Transitorio San Jerónimo colocado en pared de ladrillos, decorado con cinta roja.
Se exhibe el cartel informativo del Albergue Transitorio San Jerónimo en Asunción.

Asimismo, la comuna detalla que el lugar cuenta con distintos servicios, principalmente un lugar para descansar y duchas con agua caliente, pero también cena, desayuno, ropa limpia y atención médica.

Para más información, se insta a contactar al número habilitado por la institución: (0984) 560 326.

Mujer en chaqueta azul conversando con hombre de camiseta naranja en mesa, rodeados de personas en un ambiente comunitario informal.
Un grupo de personas asiste al Albergue Municipal 'Asunción Abriga'.

Lea más: Meteorología confirma que seguirá el frío: ¿mínimas de cuántos grados esta semana?