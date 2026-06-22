Municipalidad de Asunción habilita albergue por bajas temperaturas

Además de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Municipalidad de Asunción también cuenta con un albergue transitorio para refugiarse ante las bajas temperaturas.

“Asunción Abriga” se habilita desde las 18:00 hasta las 09:00 en la Loma San Jerónimo, ya que según la comuna, “nadie tiene que pasar la noche bajo la lluvia o el frío”.

Asimismo, la comuna detalla que el lugar cuenta con distintos servicios, principalmente un lugar para descansar y duchas con agua caliente, pero también cena, desayuno, ropa limpia y atención médica.

Para más información, se insta a contactar al número habilitado por la institución: (0984) 560 326.

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