¡Atención! Anuncian fuertes vientos durante cuatro días desde mañana

De acuerdo con el informe oficial proporcionado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el fenómeno se extenderá desde este miércoles 15 hasta el sábado 18 de julio de 2026. Se prevé que las velocidades del viento oscilen en general entre 30 y 60 kilómetros por hora.

Sin embargo, las autoridades alertan que se podrían registrar ráfagas puntuales que superen los 80 km/h, afectando con mayor intensidad a la región Occidental (Chaco) y a sectores del centro de la región Oriental.

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Pronóstico por días y zonas afectadas:

Miércoles 15: se espera el inicio del evento con vientos de entre 30 y 60 km/h cubriendo mayormente el Chaco, el centro-norte y el suroeste de la región Oriental.

Jueves 16 y Viernes 17 : la intensidad aumentará notablemente. En gran parte del territorio chaqueño (especialmente el oeste y centro) los vientos podrían alcanzar velocidades que superarán los 60 km/h. El resto del país mantendrá vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h.

Sábado 18: las condiciones de vientos fuertes y del sector norte persistirán, manteniendo el núcleo de mayor intensidad (más de 60 km/h) sobre el norte del Chaco. El norte y centro de la región Oriental experimentará vientos más moderados superiores a los 40 km/h; en tanto que en el sur, la velocidad prevista se ubica entre los 30 y 40 km/h.

Cabe resaltar la importancia de tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de caída de ramas, cables del tendido eléctrico o estructuras ligeras, así como evitar las quemas, ya que las altas velocidades del viento facilitan la rápida propagación de incendios.

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