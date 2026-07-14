Clima
14 de julio de 2026 a la - 15:35

¡Atención! Anuncian fuertes vientos durante cuatro días desde mañana

Intenso viento norte en la Costanera de Asunción (ARCHIVO)
Intenso viento norte en la Costanera de Asunción (ARCHIVO)Gustavo Machado ABC COLOR

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió hoy martes un boletín meteorológico especial advirtiendo sobre un sistema de vientos moderados a fuertes provenientes del sector norte, que afectará a gran parte del territorio nacional durante los próximos días.

Por ABC Color

De acuerdo con el informe oficial proporcionado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el fenómeno se extenderá desde este miércoles 15 hasta el sábado 18 de julio de 2026. Se prevé que las velocidades del viento oscilen en general entre 30 y 60 kilómetros por hora.

Sin embargo, las autoridades alertan que se podrían registrar ráfagas puntuales que superen los 80 km/h, afectando con mayor intensidad a la región Occidental (Chaco) y a sectores del centro de la región Oriental.

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Pronóstico por días y zonas afectadas:

  • Miércoles 15: se espera el inicio del evento con vientos de entre 30 y 60 km/h cubriendo mayormente el Chaco, el centro-norte y el suroeste de la región Oriental.
  • Jueves 16 y Viernes 17: la intensidad aumentará notablemente. En gran parte del territorio chaqueño (especialmente el oeste y centro) los vientos podrían alcanzar velocidades que superarán los 60 km/h. El resto del país mantendrá vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h.
  • Sábado 18: las condiciones de vientos fuertes y del sector norte persistirán, manteniendo el núcleo de mayor intensidad (más de 60 km/h) sobre el norte del Chaco. El norte y centro de la región Oriental experimentará vientos más moderados superiores a los 40 km/h; en tanto que en el sur, la velocidad prevista se ubica entre los 30 y 40 km/h.
Boletín meteorológico con gráficos indicando vientos del norte, colores rojos y naranjas en el mapa, sin personas presentes.
La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín sobre vientos moderados a fuertes para el 15 al 18 de julio de 2026.

Cabe resaltar la importancia de tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de caída de ramas, cables del tendido eléctrico o estructuras ligeras, así como evitar las quemas, ya que las altas velocidades del viento facilitan la rápida propagación de incendios.

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