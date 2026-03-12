Nacionales
12 de marzo de 2026 - 18:26

Sistema de Alerta Temprana de la SEN: ¿qué es y en que consiste?

Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.
La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) recordó que está activa la aplicación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) cuya aplicación para dispositivos móviles se puede descargar a fin de conocer que zonas están bajo alerta meteorológica. Te contamos en qué consiste y para qué sirve.

Por ABC Color

El SAT de la SEN se utiliza para mitigar los riesgos ante los fenómenos meteorológicos e hidrológicos en nuestro país, dependiendo de la zona donde se esté o de donde se quiera saber.

Este sistema toma los datos desde la Dirección de Meteorología (DMH), analiza información sobre el clima, ríos y otras condiciones ambientales.

Los especialistas de la SEN estudian los datos recolectados identifican posibles situaciones de peligro que puedan afectar a la población cuando se detecta un riesgo.

La SEN emite avisos o alertas para informar a las autoridades locales y a la ciudadanía, con recomendaciones de cuidado para protegerse, proteger a su familia y sus bienes e insumos, según destacó el ministro, Arsenio Zárate.

SAT de la SEN se utiliza para mitigar los riesgos ante los fenómenos meteorológicos en nuestro país.
¿Cómo se activa?

Estas alertas son emitidas a través de una App para telefonía celular, sin costo y se encuentra disponible en www.satsen.com, también a través de las redes sociales de la institución.

La SAT- SEN tiene como objetivo avisar con anticipación a la población sobre posibles eventos hidrometeorológicos que pueden impactar en Paraguay, a fin de reducir riesgos y proteger sus vidas.

“Dependiendo de dónde uno esté y que lugar quiere saber, le va a llegar una notificación de que hay alerta en algún lugar. Esto en varios países hace rato se implementó y vino a través de una competencia del año pasado que salimos segundo puesto como SEN”, destacó Jorge Britez, de la SEN.

SAT de la SEN se utiliza para mitigar los riesgos ante los fenómenos meteorológicos en nuestro país.
Recomendaciones ante alertas

Entre las recomendaciones para los fenómenos meteorológicos, indican cerrar bien puertas, ventanas y persianas, evitar zonas con árboles altos, cables eléctricos o estructuras inestables, salir de la casa solo en casos absolutamente necesarios, al conducir reducir la velocidad y mantener ambas manos en el volante y evitar conducir por calles con cables y árboles caídos.

SAT de la SEN se utiliza para mitigar los riesgos ante los fenómenos meteorológicos en nuestro país.
Los avisos indican cuando habrá tormenta, en que zona, y las recomendaciones como suspender actividades al aire libre, conducir con cuidado en zonas de raudales, evitar refugiarse bajo árboles, alejarse de postes de tendido eléctricos, alambrados y cercas metálicas y salir solo en casos de urgencias.

Para el registro, se puede descargar la app para recibir los SMS de alerta, de acuerdo al departamento en el cual registró.