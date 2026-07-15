Meteorología: vuelve el calor a Paraguay con máximas encima de 30ºC

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos moderados del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Se esperan condiciones similares, sin posibilidad de precipitaciones, durante lo que resta de la semana.
La temperatura subiría hoy notablemente luego de un par de días fríos. Las máximas anunciadas para hoy son de 27 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco, con mínimas entre 11 y 18 grados en todo el país.
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|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
15 °C
31 °C
San Pedro
14 °C
30 °C
Caacupé
14 °C
26 °C
Villarrica
13 °C
25 °C
Coronel Oviedo
13 °C
26 °C
Caazapá
12 °C
24 °C
Encarnación
11 °C
23 °C
San Juan Bautista
12 °C
24 °C
Paraguarí
13 °C
26 °C
Ciudad del Este
10 °C
23 °C
Asunción
14 °C
27 °C
Pilar
13 °C
25 °C
Pedro Juan Caballero
14 °C
26 °C
Salto del Guairá
11 °C
24 ºC
Pozo Colorado
15 °C
31 °C
Fuerte Olimpo
18 °C
33 °C
Mariscal Estigarribia
19 °C
33 °C
Los índices subirían aún más en los próximos días, con máximas de 31 grados mañana en la capital y 33 grados el viernes. Las mínimas en entre mañana y el viernes estarían entre 20 y 25 grados en Asunción.