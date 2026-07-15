Meteorología: vuelve el calor a Paraguay con máximas encima de 30ºC

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos moderados del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similares, sin posibilidad de precipitaciones, durante lo que resta de la semana.

La temperatura subiría hoy notablemente luego de un par de días fríos. Las máximas anunciadas para hoy son de 27 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco, con mínimas entre 11 y 18 grados en todo el país.

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Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 15 °C 31 °C San Pedro 14 °C 30 °C Caacupé 14 °C 26 °C Villarrica 13 °C 25 °C Coronel Oviedo 13 °C 26 °C Caazapá 12 °C 24 °C Encarnación 11 °C 23 °C San Juan Bautista 12 °C 24 °C Paraguarí 13 °C 26 °C Ciudad del Este 10 °C 23 °C Asunción 14 °C 27 °C Pilar 13 °C 25 °C Pedro Juan Caballero 14 °C 26 °C Salto del Guairá 11 °C 24 ºC Pozo Colorado 15 °C 31 °C Fuerte Olimpo 18 °C 33 °C Mariscal Estigarribia 19 °C 33 °C

Los índices subirían aún más en los próximos días, con máximas de 31 grados mañana en la capital y 33 grados el viernes. Las mínimas en entre mañana y el viernes estarían entre 20 y 25 grados en Asunción.