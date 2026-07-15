Clima
15 de julio de 2026 a la - 05:24

Meteorología: vuelve el calor a Paraguay con máximas encima de 30ºC

Amanecer en Colonia Yguazú.
Marta Escurra

El frío de los últimos días da lugar desde hoy a una nueva seguidilla de días cálidos, con temperaturas que superarán los 30 grados en algunas zonas del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos moderados del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similares, sin posibilidad de precipitaciones, durante lo que resta de la semana.

La temperatura subiría hoy notablemente luego de un par de días fríos. Las máximas anunciadas para hoy son de 27 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco, con mínimas entre 11 y 18 grados en todo el país.

Lea más: ¡Atención! Anuncian fuertes vientos durante cuatro días desde hoy

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

15 °C

31 °C

San Pedro

14 °C

30 °C

Caacupé

14 °C

26 °C

Villarrica

13 °C

25 °C

Coronel Oviedo

13 °C

26 °C

Caazapá

12 °C

24 °C

Encarnación

11 °C

23 °C

San Juan Bautista

12 °C

24 °C

Paraguarí

13 °C

26 °C

Ciudad del Este

10 °C

23 °C

Asunción

14 °C

27 °C

Pilar

13 °C

25 °C

Pedro Juan Caballero

14 °C

26 °C

Salto del Guairá

11 °C

24 ºC

Pozo Colorado

15 °C

31 °C

Fuerte Olimpo

18 °C

33 °C

Mariscal Estigarribia

19 °C

33 °C

Los índices subirían aún más en los próximos días, con máximas de 31 grados mañana en la capital y 33 grados el viernes. Las mínimas en entre mañana y el viernes estarían entre 20 y 25 grados en Asunción.