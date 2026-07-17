Postes caídos y destechamientos causados por fuertes ráfagas de viento en Itapúa

Fuertes ráfagas de viento se hicieron presentes en gran parte del departamento de Itapúa, siendo el momento más álgido cerca del mediodía de este viernes.

Los registros de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) marcaron, para el centro y sur de la Región Oriental, vientos sostenidos y ráfagas de, en promedio, 60 km/h. En Alto Vera la marca 82 km/h.

El pico más alto fue registrado en Loma Plata, con 109 km/h, según la DMH. El boletín especial indica que este fenómeno de fuertes vientos continuará hasta mañana sábado en la región, sumado a temperaturas cálidas de hasta 35 °C.

El fenómeno causó varios estragos en gran parte del departamento e incluso cortes del suministro de energía eléctrica en varios puntos de la región.

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Estragos en el departamento

En el barrio San Antonio Ypecurú de la ciudad de Encarnación, una vivienda fue parcialmente destechada por los ventarrones. Según las víctimas, estaban en el interior de la vivienda cuando ocurrió el siniestro, pero afortunadamente no hubo lesionados.

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En Obligado, gran parte de la ciudad quedó sin energía eléctrica luego de que un pino afectara un poste y el tendido eléctrico tras su caída.

El hecho fue registrado a las 10:30 sobre la calle Boquerón, casi avenida Rodríguez de Francia. En total, se reportaron cuatro postes caídos en el distrito.

Entretanto, sobre la ruta D051, en Itapúa Poty, km 49, cayeron cinco postes de 12 m y seis de 9 m, dejando sin energía eléctrica a gran parte del distrito y también a Edelira.