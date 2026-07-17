Clima
17 de julio de 2026 a la - 16:28

Postes caídos y destechamientos causados por fuertes ráfagas de viento en Itapúa

Camión de bomberos de Encarnación estacionado, con inmueble verde dañado al fondo y árboles desnudos en el ambiente.
Los vientos superiores a 80 km/h provocaron daños en una vivienda en Encarnación.Gentileza

El fenómeno anunciado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) llegó al sur del país con vientos que superaron los 80 km/h y causaron estragos. La ciudad de Obligado quedó por minutos sin energía eléctrica tras la caída de un árbol sobre un poste. También una residencia en Encarnación fue destechada.

Por Sergio González

Fuertes ráfagas de viento se hicieron presentes en gran parte del departamento de Itapúa, siendo el momento más álgido cerca del mediodía de este viernes.

Los registros de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) marcaron, para el centro y sur de la Región Oriental, vientos sostenidos y ráfagas de, en promedio, 60 km/h. En Alto Vera la marca 82 km/h.

El pico más alto fue registrado en Loma Plata, con 109 km/h, según la DMH. El boletín especial indica que este fenómeno de fuertes vientos continuará hasta mañana sábado en la región, sumado a temperaturas cálidas de hasta 35 °C.

Edificio de dos pisos en calle con ramas caídas. Ambiente soleado y despejado, sin personas visibles.
Fuertes ráfagas de viento causan destechamientos y caos urbano en Oblidado, afectando el suministro eléctrico.

El fenómeno causó varios estragos en gran parte del departamento e incluso cortes del suministro de energía eléctrica en varios puntos de la región.

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Estragos en el departamento

En el barrio San Antonio Ypecurú de la ciudad de Encarnación, una vivienda fue parcialmente destechada por los ventarrones. Según las víctimas, estaban en el interior de la vivienda cuando ocurrió el siniestro, pero afortunadamente no hubo lesionados.

Poste de luz caído sobre la carretera, con un camión detenido en el lado, en un ambiente rural seco.
Varios postes caído sobre la ruta D051 entre Edelira e Itapúa Poty, por los fuertes vientos.

En Obligado, gran parte de la ciudad quedó sin energía eléctrica luego de que un pino afectara un poste y el tendido eléctrico tras su caída.

El hecho fue registrado a las 10:30 sobre la calle Boquerón, casi avenida Rodríguez de Francia. En total, se reportaron cuatro postes caídos en el distrito.

Edificio de ladrillo con balcón y bandera paraguaya, postes y cables eléctricos visibles en un barrio tranquilo.
Vientos superiores a 80 km/h provocaron daños en Obligado, incluyendo cortes de energía.

Entretanto, sobre la ruta D051, en Itapúa Poty, km 49, cayeron cinco postes de 12 m y seis de 9 m, dejando sin energía eléctrica a gran parte del distrito y también a Edelira.