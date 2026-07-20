¡Atención! Los seis departamentos que están en zona de tormentas

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura.

Debido a estas condiciones no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

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¿Qué zonas serán afectadas por la tormenta?

Según indica el boletín especial de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el centro y sureste de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son: