Clima
20 de julio de 2026 a la - 17:32

¡Atención! Los seis departamentos que están en zona de tormentas

Foto de archivo. Imagen de referencia.
Foto de archivo. Imagen de referencia.ANATOLY MALTSEV

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas que afectarán a seis departamentos del país para esta tarde. Te contamos cuáles son.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura.

Debido a estas condiciones no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

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¿Qué zonas serán afectadas por la tormenta?

Según indica el boletín especial de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el centro y sureste de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son:

  • San Pedro (sur).
  • Guairá (este).
  • Caaguazú.
  • Caazapá (centro y este).
  • Itapúa (centro y este).
  • Alto Paraná (sur).