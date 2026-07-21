Aumentan a cinco los departamentos que están ahora en zona de tormentas

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el anuncio emitido a las 13:55 de hoy.
Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura.
Esto genera gran probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual sobre su área de cobertura durante la tarde de hoy.
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¿Dónde va a llover?
Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura de la tormenta es el centro y sur de la región Oriental.
Los departamentos afectados son:
- Guairá (centro y oeste).
- Caazapá.
- Itapúa.
- Misiones (centro, sur y este).
- Paraguarí (este).