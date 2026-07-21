Meteorología anuncia tormentas en Asunción y estos diez departamentos

Para hoy aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso existe una alta probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, la institución sostiene que núcleos de tormentas persisten y se intensifican sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde al centro-sureste de la Región Oriental y la zona norte-sur de la Occidental.

Asunción y departamentos afectados

El aviso afecta a la capital, Asunción, y también a estos diez departamentos:

Cordillera Guairá Oeste de Caaguazú Centro y oeste de Caazapá Itapúa Centro y norte de Paraguarí Central Sur de Presidente Hayes Norte de Alto Paraguay Noreste de Boquerón

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