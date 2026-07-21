Meteorología anuncia tormentas en Asunción y estos diez departamentos

Para hoy aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso existe una alta probabilidad de caída de granizos, según la DMH.
Al respecto, la institución sostiene que núcleos de tormentas persisten y se intensifican sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas.
La zona de cobertura corresponde al centro-sureste de la Región Oriental y la zona norte-sur de la Occidental.
Asunción y departamentos afectados
El aviso afecta a la capital, Asunción, y también a estos diez departamentos:
- Cordillera
- Guairá
- Oeste de Caaguazú
- Centro y oeste de Caazapá
- Itapúa
- Centro y norte de Paraguarí
- Central
- Sur de Presidente Hayes
- Norte de Alto Paraguay
- Noreste de Boquerón
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