Clima
21 de julio de 2026 a la - 18:37

Meteorología anuncia tormentas en Asunción y estos diez departamentos

Gif lluvias y tormentas electricas.
Gif lluvias y tormentas electricas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que para este martes se esperan lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo en Asunción y diez departamentos. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para hoy aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso existe una alta probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, la institución sostiene que núcleos de tormentas persisten y se intensifican sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde al centro-sureste de la Región Oriental y la zona norte-sur de la Occidental.

Asunción y departamentos afectados

El aviso afecta a la capital, Asunción, y también a estos diez departamentos:

  1. Cordillera
  2. Guairá
  3. Oeste de Caaguazú
  4. Centro y oeste de Caazapá
  5. Itapúa
  6. Centro y norte de Paraguarí
  7. Central
  8. Sur de Presidente Hayes
  9. Norte de Alto Paraguay
  10. Noreste de Boquerón

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