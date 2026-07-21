Meteorología confirma alta probabilidad de caída de granizos para esta noche: ¿en dónde?

Según la DMH, para hoy aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.
Asimismo, la institución sostiene que núcleos de tormentas persisten y se intensifican sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas.
La zona de cobertura corresponde a la Región Oriental y la zona norte - sur de la Occidental.
Departamentos afectados
El último reporte alcanza a 12 departamentos del país:
- Concepción
- Centro y norte de San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Centro y norte de Paraguarí
- Centro y sur de Alto Paraná
- Central
- Amambay
- Alto Paraguay
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