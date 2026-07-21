Clima
21 de julio de 2026 a la - 20:17

Meteorología confirma alta probabilidad de caída de granizos para esta noche: ¿en dónde?

Intensa granizada cayó esta tarde en el noreste de Itapúa.
Imagen de archivo y referencia: granizos en Edelira, Itapúa. Gentileza

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias, tormentas y caída de granizos para esta noche. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, para hoy aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

Asimismo, la institución sostiene que núcleos de tormentas persisten y se intensifican sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde a la Región Oriental y la zona norte - sur de la Occidental.

Mapa satelital de Paraguay con áreas en verde, amarillo y rojo que indican diferentes intensidades de lluvia y temperaturas.
Aviso meteorológico de este martes 21 de julio.

Departamentos afectados

El último reporte alcanza a 12 departamentos del país:

  1. Concepción
  2. Centro y norte de San Pedro
  3. Cordillera
  4. Guairá
  5. Caaguazú
  6. Caazapá
  7. Itapúa
  8. Centro y norte de Paraguarí
  9. Centro y sur de Alto Paraná
  10. Central
  11. Amambay
  12. Alto Paraguay

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