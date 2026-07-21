Tormentas severas: estas son las zonas bajo alerta para esta tarde

Según el aviso emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) a las 13:00, las zonas bajo cobertura mantienen núcleos de tormentas con probabilidad de ocasionar eventos de tiempo severo de manera puntual.
El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.
La DMH señala que las condiciones podrían generar fenómenos severos de manera muy puntual dentro del área de cobertura durante la tarde de este martes.
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Zonas afectadas por la alerta meteorológica
El aviso abarca sectores del centro y sur de la Región Oriental, además del sur de la Región Occidental o Chaco.
Los departamentos incluidos en el aviso son:
- Suroeste de Guairá
- Centro y oeste de Caazapá
- Centro y suroeste de Itapúa
- Misiones
- Norte y sureste de Paraguarí
- Ñeembucú
- Sur de Presidente Hayes.