El Niño: ¿En qué consiste y cómo impactaría este fenómeno climático en Paraguay?

Ante el escenario climático previsto, el director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, detalló sobre lo que implica este fenómeno denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y que tendría su impacto local en el mes de agosto próximo.

Comentó que este sistema es un proceso que se inicia en el océano Pacífico, frente a las costas de Perú y Ecuador, y se extiende hacia el oeste. Precisó que esa es la zona donde se estudia, observa y monitorea el fenómeno.

¿Cuáles son las fases del ENOS?

Indicó que el ENOS tiene tres estadios: El Niño, La Niña y la fase neutra. Explicó que La Niña normalmente se asocia a un proceso contrario, caracterizado por condiciones más secas.

En cuanto a El Niño, detalló que durante el proceso de calentamiento del océano Pacífico se produce un “afloramiento” de aguas más cálidas, lo que provoca que el océano transfiera esa energía a la atmósfera.

Lea más: Cómo están los ríos antes de la posible llegada de El Niño

“Acá se produce el inconveniente. Este afloramiento o surgimiento de agua más caliente lo primero que hace es compartir la energía con la atmósfera, que está más contigua y más próxima. Eso significa que, en principio, se modifican los procesos o cada elemento atmosférico, como el viento”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo modifica El Niño la atmósfera?

Señaló que el viento (conocidos como alisio) comienza a cambiar y que en esa zona son muy particulares. Añadió que estos, provenientes del este, tienden a debilitarse durante los episodios de El Niño.

Indicó que uno de los primeros impactos suele observarse cuando El Niño coincide con la temporada de huracanes, ya que esta tiende a ser más intensa en el Pacífico que en el Atlántico.

¿Por qué un fenómeno del Pacífico puede afectar a Paraguay?

El experto manifestó que, para hablar de El Niño y su relación con Paraguay, es necesario entender su teleconexión. Aclaró que “no es El Niño en Paraguay, sino allá, en el Pacífico”, aunque sus efectos se conectan a escala global.

Añadió que, al analizar cómo este sistema afecta al país o a la región mediante “esa teleconexión”, es necesario hablar de sus diversos impactos.

Lea más: El Niño: SEN pide consciencia para evitar tirar basura a los raudales

¿Qué efectos puede tener El Niño en Paraguay?

Mingo explicó que uno de los posibles impactos en Paraguay puede observarse en el comportamiento de los frentes fríos, que podrían no traer masas de aire polar tan intensas desde el sur, responsables de las heladas o de los fríos más severos.

“Si está instaurado en el Pacífico, su primer impacto podría ser ya fresco o algo intenso, pero no un frío muy importante. Siempre puede haber alguna sorpresa, pero, en principio, ese es el primer impacto”, reconoció.

A su vez, subrayó que otro de los posibles efectos tiene relación con el aumento de energía en los sistemas meteorológicos que producen lluvias.

Lluvias intensas

Explicó que muchas personas hablan directamente de inundaciones, cuando en realidad el primer efecto sería que los sistemas meteorológicos generadores de lluvias podrían volverse más intensos, principalmente durante la transición hacia la primavera y posteriormente en el verano.

Como ejemplo, mencionó la tradicional tormenta de Santa Rosa, que no siempre ocurre el 30 de agosto, ya que puede adelantarse o retrasarse.

En ese aspecto, indicó que El Niño podría aportar la energía necesaria para intensificar ese evento. A partir de allí, otros procesos propios de la primavera y el verano, caracterizados por lluvias frecuentes, también podrían verse influenciados por el fenómeno, generando tormentas de mayor intensidad.

“No olvidemos que las tormentas generan viento, granizadas y muchas descargas eléctricas. La lluvia es otro de los impactos comunes en primavera-verano, pero ahora puede tener un proceso de energía extra con El Niño, de ahí que se hable de las inundaciones”, apuntó.

Lea más: El Niño preocupa más al MAG que las heladas por su impacto en la productividad agrícola

¿El Niño siempre provoca inundaciones?

En ese sentido, sostuvo que existen dos tipos de inundaciones que pueden presentarse como consecuencia de las tormentas.

Una es la inundación repentina, cuando llueve mucho en poco tiempo sobre una ciudad o campo y el agua no logra escurrir con rapidez, acumulándose.

“La gente habla mucho de la inundación fluvial del río, pero eso puede ser un proceso posterior. Si continúan las lluvias en el Pantanal y se registran con mucha intensidad en toda la cuenca de nuestros principales ríos, después puede producirse una crecida o inundación fluvial, cuando el río empieza a subir y requiere nuevamente el espacio que había recuperado al bajar. Ahí están las posibles respuestas o impactos de este fenómeno en nuestra región”, amplió.

¿Todos los episodios de El Niño son iguales?

Sobre los últimos episodios de El Niño y señaló que, aunque presentaban un indicador muy elevado, sus efectos no fueron iguales.

Recordó que el fenómeno registrado entre 2023 y 2024 afectó principalmente la cuenca del río Paraná, donde Ñeembucú, Misiones e Itapúa sufrieron inundaciones, mientras que otras zonas del territorio nacional incluso registraron déficit de lluvias en determinados momentos como en el Chaco.

Aclaró que no existe un episodio de El Niño igual a otro. Según explicó, lo que hacen los especialistas es identificar cuál de los eventos anteriores puede resultar más parecido al que se está analizando. En ese sentido, indicó que cada fenómeno tiene su propio “ADN”.

¿Cada cuánto aparece El Niño?

Para el director, hablar de una periodicidad en los últimos 30 años resulta cada vez más complejo, ya que el comportamiento del fenómeno es muy variable.

Recordó que los libros señalan que un episodio puede durar entre nueve y doce meses y repetirse cada dos o tres años.

“Hoy esa estadística es muy complicada. Preferiría decir que son fenómenos cíclicos que van interactuando unos con otros y cuya periodicidad hoy es muy variable”, expresó.

¿El Niño siempre aparece en los mismos meses?

Explicó que cualquiera de los tres estadios del ENOS (El Niño, La Niña o la fase neutra) puede presentarse en cualquier momento del año.