Fin de semana con lluvias dispersas e inestabilidad en el Este

Para la jornada de hoy, sábado, se espera un ambiente fresco por la mañana que irá tornándose cálido hacia la tarde. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con vientos que rotarán de variables al sector noreste. Se anuncian lluvias dispersas en distintos puntos de la ciudad. Las marcas oscilarían entre 17 ° y 24 °C.

Para mañana, domingo, se aguarda un cielo predominantemente cubierto y vientos del noreste que luego volverán a ser variables. No se descartan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones para actividades al aire libre. La mínima prevista es de 18 °C y la máxima de 26 °C.

Al inicio de la semana laboral, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse. Se prevé un lunes con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste, sin pronóstico de precipitaciones. Las temperaturas irán de 18 °C y 28 °C.