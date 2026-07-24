Investigan denuncia de presunta coacción contra agente de tránsito de San Lorenzo

La denuncia fue realizada en la Comisaría Primera de San Lorenzo por un supuesto hecho de coacción ocurrido en la noche del 23 de julio, sobre las calles Saturio Ríos y 14 de Mayo de la citada localidad.

La denunciante, una joven de 21 años, identificada como Yanina Monserrath Arce, manifestó que circulaba en motocicleta cuando fue detenida para una verificación por un agente de la Policía Municipal de Tránsito de San Lorenzo, identificado como Christian Alberto Estigarribia Pereira, de 35 años.

Según su relato, al no contar con los documentos del biciclo, el funcionario le informó que la multa ascendía a G. 800.000.

Lea más: Video: denuncian a PMT de Asunción por “inventar” multa y agredir a un conductor

De acuerdo con la denuncia, tras conversar sobre la situación, el funcionario presuntamente la sujetó, la abrazó y la introdujo en un automóvil, donde, siempre según la versión de la joven, la besó y la habría tocado de manera indebida. Posteriormente, la dejó en libertad junto con su motocicleta.

Lea más: Preso en su casa tras agredir a agente de PMT

Familiar de la joven y agente de la PMT se enfrentaron

La víctima comentó lo ocurrido a sus familiares y uno de ellos, Orlando Raúl Giménez García, acudió hasta el lugar, donde encontró al denunciado y se produjo un forcejeo entre ambos, como se puede apreciar en un vídeo que recorre las redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ciudad del Este: agente de la PMT agrede a ciudadano con gas pimienta

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.° 7 de San Lorenzo, Viviana Riveros, quien dispuso la remisión de las actuaciones al Ministerio Público para la investigación correspondiente.