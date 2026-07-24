Hospital de Itauguá: a dos años del video lacrimógeno de Santi, solo cambiaron los gatos por perros

En febrero de 2024, tras un recorrido por el Hospital Nacional de Itauguá, el presidente Santiago Peña y la Primera Dama, Leticia Ocampos habían dicho que salieron “horrorizados” por el estado del que es el mayor hospital público de referencia del país y prometiendo acciones urgentes que solo quedaron en promesas.

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Además de instalaciones derruidas, pacientes en estado delicado en los pasillos y sus parientes sufriendo en el albergue, en 2024, entre los “hospedados” en el nosocomio destacaban los gatos que cazaban a la ratas que pululaban por el sitio.

En una constitución que hizo hoy la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), lo único que cambió de todo eso fueron las “mascotas”, ya que por los pasillos donde siguen los pacientes internados ahora recorren perros.

“Santiago Peña, dejá de viajar y vení a ver la realidad de tu país”, dijo invitando al mandatario la diputada Rocío Vallejo (PPQ) tras recorrer el sitio.

La misma remarcó que incluso, pese a los esfuerzos del personal de blanco del hospital, cuya atención valoran los pacientes, es imposible no indignarse con el estado deplorable del sitio.

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“Un país sin salud no puede salir adelante. Ojalá (dirigiéndose a Peña) pongan como prioridad a la salud de la gente. Vení Santiago Peña al Hospital Nacional de Itauguá y ve cómo está la gente en los pasillos, ve las condiciones deplorables en las que se encuentra este hospital”, le reclamó la legisladora, esperando que vea, al menos sus subalternos ante los supuestos cambios que ordenó.

A inicios de 2024, Peña y la Primera Dama filmaron un video donde Ocampos señaló: “La verdad que al salir de ahí nos subimos al auto y lo único le pedía a Santi es que si nosotros estábamos acá era por algo y que no podíamos terminar estos 5 años sin poder cambiar la realidad de de esas personas, de la gente".

Dos años y casi seis meses pasaron desde entonces y la situación sigue igual, demostrando que la pareja presidencial mintió, o que Peña no manda ni por sus ministros.

“Apenas volvimos de visitar el Hospital Nacional de Itauguá, le pedí a mi equipo, le pedí a la jefa de Gabinete (entonces Lea Giménez), al ministro de Economía (en ese entonces Carlos Fernández Valdovinos), a la ministra de Salud (María Teresa Barán) y a la ministra de Obras Públicas (Claudia Centurión) que vayan mañana, a recorrer el hospital, que ejecuten un plan de inmediato de mejoramiento de las condiciones”, dijo en ese entonces Peña.

Ante esto, Vallejo pidió al mandatario “un poco de dignidad, un poco de respeto a ellos: a los pacientes y al personal de blanco -porque la gente destaca la humanidad de los personales, de los médicos, de los enfermeros- que con la precariedad que existe en este lugar hacen lo que pueden”.