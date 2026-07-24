Política
24 de julio de 2026 a la - 23:38

Hospital de Itauguá: a dos años del video lacrimógeno de Santi, solo cambiaron los gatos por perros

Cuatro personas en un hospital con un gato y un perro, escudo del Hospital Nacional en la esquina superior izquierda.
La situación en el Hospital Nacional de Paraguay permanece crítica, hasta con animales en sus instalaciones en medio de los pacientes delicados.ABC Color

Espantados por la deplorable situación del Hospital Nacional de Itauguá y con caras apesadumbradas y un discurso “lacrimógeno” hace dos años y medio, el presidente de la República, Santiago Peña y la primera dama, Leticia Ocampos habían prometido cambios “urgentes”. Hoy, la única diferencia que constató la diputada Rocío Vallejo (PPQ) es que, en vez de los gatos que antes cazaban ratones en los pasillos, ahora hay perros recorriendo entre pacientes internados.

Por ABC Color

En febrero de 2024, tras un recorrido por el Hospital Nacional de Itauguá, el presidente Santiago Peña y la Primera Dama, Leticia Ocampos habían dicho que salieron “horrorizados” por el estado del que es el mayor hospital público de referencia del país y prometiendo acciones urgentes que solo quedaron en promesas.

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Además de instalaciones derruidas, pacientes en estado delicado en los pasillos y sus parientes sufriendo en el albergue, en 2024, entre los “hospedados” en el nosocomio destacaban los gatos que cazaban a la ratas que pululaban por el sitio.

Gato tricolor agachado en el piso de cerámica, concentrado en un ratón en un entorno interior verde.
En 2024, el Hospital Nacional del Itauguá tenía gatos cazando ratones en sus pasillos.

En una constitución que hizo hoy la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), lo único que cambió de todo eso fueron las “mascotas”, ya que por los pasillos donde siguen los pacientes internados ahora recorren perros.

Un perro camina por el hospital mientras un hombre atiende a un paciente cubierto con una manta en una camilla.
Ahora son los perros los que recorren los pasillos del Hospital Nacional de Itauguá, en medio de enfermos.

Santiago Peña, dejá de viajar y vení a ver la realidad de tu país”, dijo invitando al mandatario la diputada Rocío Vallejo (PPQ) tras recorrer el sitio.

Hombre en uniforme blanco con detalles azules, sostiene documentos, observa a un perro marrón claro en pasillo de hospital.
Un personal de blanco observa a un perro en el pasillo del Hospital Nacional de Itauguá.

La misma remarcó que incluso, pese a los esfuerzos del personal de blanco del hospital, cuya atención valoran los pacientes, es imposible no indignarse con el estado deplorable del sitio.

“Un país sin salud no puede salir adelante. Ojalá (dirigiéndose a Peña) pongan como prioridad a la salud de la gente. Vení Santiago Peña al Hospital Nacional de Itauguá y ve cómo está la gente en los pasillos, ve las condiciones deplorables en las que se encuentra este hospital”, le reclamó la legisladora, esperando que vea, al menos sus subalternos ante los supuestos cambios que ordenó.

Persona en camilla con pierna vendada y manta, rodeada de familiares conversando en pasillo de hospital.
Un paciente yace en una camilla en el Hospital Nacional de Itauguá mientras familiares conversan en el pasillo. Se le observa con un cartón en una pierna vendada.

A inicios de 2024, Peña y la Primera Dama filmaron un video donde Ocampos señaló: “La verdad que al salir de ahí nos subimos al auto y lo único le pedía a Santi es que si nosotros estábamos acá era por algo y que no podíamos terminar estos 5 años sin poder cambiar la realidad de de esas personas, de la gente".

Dos años y casi seis meses pasaron desde entonces y la situación sigue igual, demostrando que la pareja presidencial mintió, o que Peña no manda ni por sus ministros.

Apenas volvimos de visitar el Hospital Nacional de Itauguá, le pedí a mi equipo, le pedí a la jefa de Gabinete (entonces Lea Giménez), al ministro de Economía (en ese entonces Carlos Fernández Valdovinos), a la ministra de Salud (María Teresa Barán) y a la ministra de Obras Públicas (Claudia Centurión) que vayan mañana, a recorrer el hospital, que ejecuten un plan de inmediato de mejoramiento de las condiciones”, dijo en ese entonces Peña.

Ante esto, Vallejo pidió al mandatario “un poco de dignidad, un poco de respeto a ellos: a los pacientes y al personal de blanco -porque la gente destaca la humanidad de los personales, de los médicos, de los enfermeros- que con la precariedad que existe en este lugar hacen lo que pueden”.