Alerta meteorológica: estos son los departamentos afectados esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico especial a las 20:22 de hoy, en el que alerta sobre el desarrollo de núcleos de tormentas durante lo que resta de la tarde y la noche.

Según el informe, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de la misma intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos en las áreas afectadas.

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En esta primera etapa de la noche, el reporte oficial señala que la zona de cobertura comprende el sur de la región Oriental. Los departamentos que ya deben tomar precauciones son el oeste de Guairá, centro y este de Caazapá, centro, este y sureste de Itapuá, suroeste de Alto Paraná.

El temporal se ampliará a 14 regiones

Meteorología aclaró que el aviso podría extenderse con el transcurso de las horas ya que se mantiene vigente un boletín meteorológico especial que prevé un empeoramiento generalizado del tiempo a nivel nacional.

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Según este boletín, que perdería vigencia recién en la noche de mañana miércoles, el temporal terminará afectando a 14 regiones de todo el territorio paraguayo.

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Para este fenómeno climático se esperan acumulados de lluvia de hasta 60 mm, fuertes ráfagas de viento en torno a los 70 km/h, descargas eléctricas con muy alta frecuencia y la posible caída de granizo de forma localizada.