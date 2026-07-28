Nivel de las aguas del río Paraguay en la zona del Pantanal se mantiene estable

La Dirección de Meteorología de nuestro país alerta que el impacto local del fenómeno de El Niño podría darse ya desde finales del mes de agosto.

Uno de los principales efectos sería la ocurrencia de lluvias intensas, que podrían producir inundaciones.

Estas inundaciones pueden ser repentinas, cuando llueve mucho en poco tiempo sobre una ciudad o la campiña y el agua no logra escurrir con rapidez, produciendo una acumulación excesiva que inunda todo lo que encuentra a su paso, como viviendas, calles e incluso cultivos.

Otro tipo de inundación hace referencia a la crecida fluvial del río, que podría darse en un proceso posterior, siempre que continúen las grandes lluvias en la zona del Pantanal y se registren con mucha intensidad en toda la cuenca de los principales ríos del país.

Esto puede generar la crecida y el desborde de las aguas, al menos así lo refirió Eduardo Mingo, director de la mencionada institución meteorológica.

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Este ese el nivel del río en la zona del Pantanal

El nivel de las aguas en la zona del Pantanal es la principal referencia para conocer si podrían producirse inundaciones en las zonas ribereñas a lo largo del río Paraguay, especialmente en las áreas bajas de la capital del país.

Por el momento, el comportamiento del río en esta zona norte del Pantanal se mantiene estable y dentro de los parámetros normales para la época del año.

Así lo manifestó el suboficial Abilio Ayala, responsable de la Subprefectura Naval de Fuerte Olimpo, quien agregó que incluso durante estos días se está registrando un descenso en el nivel de las aguas en esta región.

La altura del río en el puerto de Fuerte Olimpo, en la fecha de hoy, es de 4,16 metros, estacionado. Durante casi una semana el río ha venido descendiendo a lo largo de estas zonas ribereñas, atendiendo a que aún no se han producido lluvias de gran intensidad.

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Nivel del río Paraguay en el puerto Ladario

El comportamiento del río en la localidad brasileña de Ladario es una referencia para conocer si se tendrán inundaciones en el departamento de Alto Paraguay, refirió el militar.

Explicó que, por ejemplo, si el nivel de las aguas en esa parte del Brasil comienza a llegar a los 5 metros, es casi seguro que la inundación afectará a la población de Isla Margarita, en el distrito de Carmelo Peralta, además de otras zonas bajas del departamento.

Por suerte, actualmente la altura del río en el puerto de Ladario es de 2,52 metros, lo que trae mucha tranquilidad a los pobladores de esta zona chaqueña, ya que por ahora se está lejos de cualquier evento de inundación.

No obstante, esta situación podría cambiar si finalmente se producen las anunciadas lluvias intensas por efecto del fenómeno de El Niño, dijo finalmente el uniformado.

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Muro de contención en Fuerte Olimpo

El frágil muro de tierra que rodea a la población de Fuerte Olimpo necesita ser reparado con urgencia, debido a que, si se produce una eventual crecida desproporcionada del río Paraguay, la estructura, bastante deteriorada por las numerosas grietas, no podría soportar la presión del agua, lo que sería catastrófico para los más de 5.000 habitantes de esta comunidad.

Desde la semana pasada, una maquinaria pesada de la Gobernación se encuentra realizando la limpieza de canales dentro de la población para evitar inundaciones provocadas por las lluvias.

Anastacio Martínez, encargado de la Sección de Vialidad de la institución, señaló que únicamente estaban aguardando la llegada de combustible para que las demás maquinarias puedan intervenir en la reparación del muro.

En este sentido, en el día de ayer el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, procedió a entregar al gobernador Arturo Méndez una tarjeta para el retiro de más de 30.000 litros de combustible, que era lo necesario para poner a trabajar las maquinarias del gobierno departamental y así reparar de urgencia el muro que rodea a la población.

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Muro actualmente genera efecto palangana

El muro que rodea a la comunidad, convirtiéndola en una especie de palangana, fue construido en 1997 y protege a la población de eventuales crecidas del río Paraguay y de los desbordes de los riachos cercanos.

La altura inicial de la estructura, cuando fue construida, superaba los 9 metros; actualmente apenas alcanza los 8 metros.