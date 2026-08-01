Video: fuertes ráfagas de viento azotan San Ignacio, Misiones

En un video viral se observa cómo las fuertes ráfagas de viento que azotaron la zona de San Ignacio. El material fue grabado en el lugar donde el viernes se realizaron los festejos en honor a San Ignacio de Loyola.

Se movían los toldos ubicados en el lugar, como también la estructura de la discoteca, demostrando la intensidad de la tormenta, seguida de lluvias.

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La Dirección de Meteorología emitió una alerta meteorológica a las 10:40, en la que señala lo siguiente: “Celdas de tormentas asociadas a un sistema convectivo se desarrollan y se intensifican sobre la zona de cobertura. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual”.

Las zonas de cobertura son: sur de la Región Oriental y los departamentos afectados: oeste de Itapúa, Misiones, sur de Paraguarí y Ñeembucú.

La Municipalidad de San Ignacio y la Policía Nacional informaron que no se reportaron daños en viviendas ni personas afectadas.