Ariel Holan: “La hinchada es como jugar con un jugador más, y hoy la hinchada no estaba”

El estratega argentino comenzó ponderando el factor anímico y el reto de jugar prácticamente sin el aliento de la gente: “Lo que más rescato primero es que, para nosotros, la hinchada es como jugar con un jugador más, y hoy la hinchada no estaba. Entonces, emocionalmente calentarse en un partido donde la noche está fría fue un mérito muy grande del equipo: poder abstraerse de esa situación que para nosotros es clave, porque empuja muchísimo, empuja como loco e, insisto, es un jugador más, es como entrar con doce a la cancha”.

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En la misma línea, valoró la personalidad con la que el plantel encaró los primeros minutos del compromiso: “Ante eso, el equipo no estuvo frío, arrancó con todo, se sobrepuso a esa situación de motivación que te da el apoyo y el calor de tu gente; y, bueno, creo que eso fue un rasgo muy distintivo del partido: calentar motores sin el entusiasmo que generalmente te baja de las tribunas y también de la platea”.

Al ser consultado sobre las exigencias que rodeaban al plantel y la solidez mostrada en cancha, Holan remarcó: “Yo nací en un club muy exigente, así que estoy acostumbrado a eso y hay que estar a la altura. Hoy estuvimos a la altura futbolísticamente por lo que acabo de decir, no solamente porque a nivel emocional el equipo estuvo enchufado, sino que también fuimos más sólidos que los dos partidos anteriores en todas las áreas del sistema defensivo”.

Finalmente, el conductor del “Ciclón” analizó el rendimiento táctico y la llegada de los volantes al gol para sellar la victoria: “Y también lo fuimos en el sistema ofensivo: no se trata de acumular delanteros, ni que si jugás con dos delanteros sos más ofensivo; se trata de tener mediocampistas como Morel, que llegó al área y desde el borde del área hizo un golazo, y llegó abajo del arco y convirtió. Entonces, creo que hubo muchas cosas importantes de cara al futuro en los aspectos claves que tiene que tener un equipo, y muchas conclusiones importantes que ayudan a tomar mejores decisiones”.