Ariel Holan confirmó la lesión de Blas Riveros: “Sintió una molestia en el posterior”

Tras quedarse con un valioso triunfo en condición de local frente a Sportivo Luqueño, el mundo Cerro Porteño analizó no solo los tres puntos obtenidos, sino también el parte médico brindado por el entrenador Ariel Holan. En la conferencia de prensa postpartido, el estratega argentino desmenuzó la situación física de su plantel, explicando las variantes obligadas en el entretiempo y el plan especial con los recién llegados.

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La mala noticia de la noche: la lesión de Blas Riveros

El rendimiento del equipo dejó señales positivas, pero la nota gris pasó por los cambios tácticos y físicos realizados durante el descanso. Ante la consulta sobre las variantes que involucraron a Fabricio Domínguez y Blas Riveros, el argentino aclaró los panoramas de ambos protagonistas.

Sobre la situación particular de Blas Riveros y la precaución tomada con su tiempo en cancha, el director técnico indicó cómo se gestó la variante en el descanso: “Lastimosamente Blas (Riveros) sintió una molestia en el posterior, sintió un pinchazo. Tratamos de que aguante hasta el final, evitando, le pedimos a Cecilio Domínguez que se quedara más atrás, que lo ayude un poco más”.

Ante la imposibilidad de que continuara en el complemento por la molestia física, el estratega detalló el diálogo previo y la decisión de no arriesgarlo: “Faltaban tres minutos y queríamos aprovechar la ventana del entretiempo, pero lamentablemente esa es la mala noticia de la noche”.

Sobre la situación de Fabricio Domínguez Huertas, el entrenador explicó los motivos que llevaron a su temprana sustitución: “Con Fabri habíamos convenido, como convenimos con Blas la semana pasada, hacer 60 minutos, pero la verdad es que hacía bastante que no hacía fútbol y por precaución dije no. Pero ya con 45, pregunté la distancia que había recorrido, la intensidad que lo había hecho y había sido muy buena. Dije, conformémonos con esto y siguen el barco”.

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Evolución favorable en los “refuerzos” y el caso Chaparro

Lejos de esquivar el bulto, el adiestrador azulgrana amplió su respuesta para repasar la evolución general de otros compañeros del plantel, buscando transmitir tranquilidad de cara al exigente calendario que se le viene al Ciclón en el torneo local y la Copa Libertadores. Al respecto, Holan añadió sobre la adaptación de las nuevas incorporaciones: “Por suerte veo una evolución de Ignacio Aliseda, buena y de Juan Manuel Iturbe, por las dudas para completar la respuesta en este sentido. Gabriel Aguayo y Sergio Araújo también, son cuatro refuerzos”.

Asimismo, el entrenador se refirió de manera específica a la recuperación del joven lateral Marcelo Chaparro y se mostró optimista sobre sus plazos de retorno: “Chaparrito también está evolucionando muy bien. La lesión de Marcelo Chaparro es una lesión rebeldona, una periostitis, una tendinitis complicada, que va muy bien. Somos optimistas que en breve ya va a estar de vuelta en el equipo y que va a estar bien”.

Paciencia y trabajo especial con Agustín Almendra

Uno de los nombres que genera mayor expectativa en la parcialidad cerrista es el de Agustín Almendra, quien se sumó al plantel desde este segundo semestre. Al detallar su estado físico y el proceso de puesta a punto diferenciado, el DT explicó los motivos por los cuales se prefiere llevarlo de a poco: “Almendra viene en un proceso de entrenamiento especial, está un poco cargado y no quisimos que corra riesgo. Queremos que él se ponga más dinámico porque es un excelente jugador de fútbol y todavía no está en el ritmo del juego que él puede estar y donde va a empezar a ser muy importante para el equipo”.

Consultado sobre las molestias físicas del volante, llevó tranquilidad al afirmar que no se trata de una lesión de gravedad que interrumpa sus prácticas habituales: “Así que tenemos un poquito de paciencia, pero no está lastimado y es solamente una tendinopatía que un poco molesta, pero no es inhibitoria y puede seguir entrenando. Cuando lo veamos bien va a ir al banco y cuando lo veamos muy bien va a jugar porque va a ser un jugador importante”.