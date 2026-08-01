El análisis de Hernán Rodrigo López tras la caída de Luqueño en La Nueva Olla

El estratega auriazul comenzó haciendo un balance general de la semana de competencia: “Básicamente, vamos a hablar un poquito de lo que fue la semana, pasar raya de estos tres partidos. Claramente iniciamos la semana con una victoria contra Guaraní y terminamos hoy con una derrota; en una semana que fue muy corta y conseguimos tres puntos de los nueve. Por supuesto que nos hubiese gustado conseguir algún punto más, alguna victoria más”.

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Respecto al desarrollo táctico del encuentro frente al Ciclón, López fue directo al admitir que el plan inicial no dio los resultados esperados: “Y del partido, en realidad, mucho no voy a comentar, simplemente que sí lo planificamos, que sí intentamos plantarnos ante un rival que nos iba a salir a buscar y, bueno, claramente se vio reflejado, sobre todo en el primer tiempo, que lo que intentamos, que lo que planificamos no nos salió”.

Asimismo, el entrenador se refirió a la rotación de nombres y a la condición física del plantel en este arranque de temporada: “Lo de los cambios creo que un poco producto de normal después de salir de una pretemporada, sabíamos que la competencia no es lo mismo que tres partidos amistosos como tuvimos cuando jugamos con Trinidense, Olimpia. Y la competencia es distinta, y pensábamos que también iniciar hoy con un equipo fresco y con jugadores que tenían ya mucho rodaje, el caso bueno, arranco por Iván Maggi, por Giovanni Bogado, por los laterales y algún otro jugador más, pensábamos que era conveniente hacer un mix”.

Consultado sobre el quiebre emocional y táctico del compromiso, el DT señaló una jugada puntual como el detonante del marcador adverso: “Pero para mí no tiene nada que ver, porque la balanza se tuerce en una situación ahí de un error nuestro, si no me equivoco, una pelota que queremos despejar y queda ahí bollando, y después en el entrevero creo que ellos convierten, y bueno, a partir de ahí ya se nos hizo más cuesta arriba”.

Finalmente, pensando en lo que se avecina en el campeonato, Hernán Rodrigo López dejó un mensaje de aliento hacia sus dirigidos para dar vuelta la página rápidamente: “Y por eso hablo de pasar raya de lo que fue la semana, que la iniciamos el domingo y la terminamos hoy, pero sí con el ánimo bien arriba, tranquilos de que estamos en el inicio de un campeonato que sabíamos que iba a ser muy difícil, pero es muy largo también, así que en ese sentido le terminé diciendo a los jugadores que aprovechemos, que descansemos, que nos liberemos de lo que fue la semana, y seguramente el martes ya iniciaremos los trabajos para, en una semana larga, enfrentar el domingo a San Lorenzo”.