El Niño en Paraguay: MAG analiza su impacto en el sector productivo

Los pronósticos meteorológicos a nivel global anticipan una incidencia especialmente fuerte del fenómeno El Niño este año debido a importante calentamiento de las aguas del océano Pacífico, que podría causar un incremento de las lluvias en Paraguay y resto de la región sudamericana en las próximas semanas y meses.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Édgar Mayeregger, coordinador de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, explicó los efectos positivos y negativos que el fenómeno podría tener en la actividad agrícola y ganadera en Paraguay.

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Mayeregger explicó que los modelos globales, regionales y locales de pronóstico meteorológico anticipan “un evento fuerte a muy fuerte” del cual podría comenzar a haber “señales claras” en Paraguay en los últimos días del mes de agosto o inicios de septiembre.

Ventajas y desventajas

Agregó que, si bien el impacto del incremento de las lluvias en zonas urbanas suele ser solamente negativo, con raudales e inundaciones en zonas ribereñas, para el sector rural productivo puede haber efectos positivos.

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“Cuando tenemos El Niño en el sector productivo, los rindes de los productos agrícolas y ganaderos tienden a ser un poco mejores, incluso llegan a superar los promedios de rendimiento a nivel nacional”, dijo.

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En consecuencia, afirmó, el Ministerio de Agricultura está trabajando en capacitar a los productores para “maximizar su rendimiento” y, a la par, tomar “ciertas precauciones” para mitigar posibles consecuencias negativas.

“En el caso de la ganadería, identificar lugares altos, tener reservas de forraje eventualmente si se les inunda el campo, que los animales no estén muy expuestos a zonas anegadas”, explicó.

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Señaló también que, en condiciones de lluvias frecuentes, la humedad incrementa el riesgo de que se produzcan plagas y enfermedades.

Y advirtió que las lluvias pueden causar problemas logísticos como impedir que las máquinas cosechadoras entren a las zonas de cultivo, lo que puede causar pérdidas de “producción y calidad”.