Si vivís en el centro o alrededores, ya podés renovar tu cédula en el Puerto de Asunción

Con el objetivo de descentralizar la atención y reducir los tiempos de espera que habitualmente se registran en la sede central, la Policía Nacional puso en funcionamiento una nueva oficina del Departamento de Identificaciones en el complejo de las oficinas del Gobierno, ubicado en el Puerto de Asunción.

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La nueva dependencia opera en la planta baja de la Torre 5 y atiende al público de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 15:00. A diferencia de la sede central, esta oficina no prestará servicios los días sábados por el momento.

Para orientar a los usuarios, personal policial se encuentra desplegado desde el área de estacionamiento hasta la recepción principal.

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Trámites disponibles en la nueva sede

Según precisó la oficial ayudante Patricia López, los ciudadanos podrán gestionar diversos documentos esenciales en este nuevo punto de atención:

Cédula de identidad por primera vez

Renovación de cédula de identidad (tanto para connacionales como para extranjeros)

Solicitud de pasaporte (el trámite de legalización continuará realizándose de manera exclusiva en la oficina central)

Certificado de antecedentes policiales

Agilidad en los procesos y entrega de documentos

La habilitación de este espacio busca acercar los servicios de trámites a la ciudadanía y descongestionar la alta demanda de la sede central.

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“Otro punto muy importante es la agilidad. Vamos a estar trabajando en coordinación con la oficina central para expedir los documentos de la manera más rápida posible”, destacó la oficial López, aunque no aclaró si el retiro de los documentos impresos podrá concretarse directamente en esta nueva dependencia.