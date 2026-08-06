Alerta meteorológica para seis departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó una advertencia este jueves debido a la persistencia de núcleos de tormentas que afectan a la Región Oriental del país.

El organismo técnico indicó que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana.

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Departamentos afectados

El área de cobertura abarca los sectores noreste, este y sur de la Región Oriental, impactando de forma directa a los siguientes departamentos:

Caaguazú (zona este)

Caazapá (zonas sur y este)

Itapúa (zonas noreste y suroeste)

Alto Paraná (zonas sur, centro y noroeste)

Amambay (zonas centro, este y sur)

Canindeyú

Lea más: Meteorología alerta por tormentas fuertes: estas son las zonas afectadas

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes generados por las ráfagas de viento y la acumulación temporal de agua en zonas urbanas.