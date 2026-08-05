Densa neblina en Asunción: visibilidad reducida ocasionó dificultades en la circulación

La mañana de este miércoles se presentó con una densa neblina que cubrió Asunción y varias zonas del área metropolitana, reduciendo considerablemente la visibilidad en calles y principales avenidas. El fenómeno tomó por sorpresa a los conductores y peatones que circulaban a primeras horas de la jornada.

A través de redes sociales, ciudadanos reportaron la postal matutina con imágenes y videos que mostraban el espeso manto gris sobre la capital. Desde la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción emitieron recomendaciones para extremar cuidados al conducir, tales como mantener la distancia de seguridad, reducir la velocidad y utilizar luces bajas.

Percance vehicular en la Costanera Norte

Como consecuencia de la reducida visibilidad en las vías, se registró un percance vial sobre la Costanera Norte de Asunción, donde un motocarro y un automóvil colisionaron, dejando como saldo una persona herida. Intervinieron agentes de tránsito y personal de auxilio para brindar asistencia y regular el flujo de vehículos en el lugar.

Aeropuerto Silvio Pettirossi opera con normalidad

Pese a la escasa visibilidad generada por la neblina en la zona de Luque y alrededores, las operaciones en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi no sufrieron interrupciones.

Según confirmó a ABC el director de Aeropuertos, Rubén Aguilar, la principal estación aérea del país mantuvo sus vuelos de llegada y salida operando de manera habitual bajo los protocolos establecidos.

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