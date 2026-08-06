Frente frío activa alerta por tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este jueves un boletín meteorológico especial ante el ingreso de un frente frío que afectará al país entre la tarde de hoy y el viernes.

Según el informe, el sistema avanzará desde el sur hacia el noreste, generando un aumento significativo de la intensidad del viento y condiciones propicias para tormentas.

De acuerdo con Meteorología, las mayores probabilidades de tormentas fuertes se concentrarán sobre el sur y sureste de la Región Oriental, especialmente en los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Caazapá, Paraguarí y Alto Paraná.

También se verán afectados sectores de Asunción, Central, Presidente Hayes, Guairá, Cordillera, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Canindeyú y Amambay, aunque con fenómenos de menor intensidad o de carácter puntual a medida que el sistema avance.

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Lluvias, granizo y vientos intensos

La DMH prevé que las tormentas más severas puedan dejar lluvias acumuladas de entre 40 y 60 milímetros en las zonas de mayor impacto. Además, se espera alta probabilidad de caída de granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas cercanas a los 90 km/h, con registros puntualmente superiores.

En áreas donde el sistema se presente con menor intensidad, los acumulados oscilarían entre 20 y 30 milímetros, con posibilidad ocasional de granizo.

Viento aumentará con el ingreso del frente frío

Antes del desarrollo de las tormentas, el ingreso del frente frío provocará un incremento importante del viento.

Meteorología advierte que las ráfagas podrían superar los 70 km/h, especialmente durante el ingreso del sistema al sur del país al final de la tarde.

La DMH señaló que si bien la probabilidad de tormentas fuertes es baja, no se descarta la ocurrencia de eventos aislados que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte.