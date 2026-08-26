Clima en Paraguay: ¿cuánto subirá la temperatura y hasta cuándo durará el calor?

Los días finales del mes de agosto traerían consigo temperaturas en aumento y condiciones climáticas cambiantes, según informó hoy a ABC Color la meteoróloga Aracely González, de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

A pesar de que la semana comenzó con un ambiente fresco, desde hoy se registra un marcado aumento de la temperatura a nivel nacional. Antes del amanecer ya se registraban 20 grados centígrados en Asunción y el departamento Central, y las máximas en esa zona del país alcanzarían hoy hasta 33 grados.

El calor continuaría intensificándose en los próximos días, advirtió la meteoróloga. En zonas como Central se esperan temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de hasta 36 entre mañana y el viernes. En el norte del país, mientras tanto, las máximas llegarían a 39 grados.

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Los próximos dos días no registrarían lluvias ni tormentas eléctricas en Paraguay.

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Fin de semana con tormentas

Sin embargo, tanto las temperaturas como las condiciones climáticas en general volverían a cambiar durante el fin de semana, indicó la representante de la Dirección de Meteorología.

Los vientos rotarían y soplarían del sector sur desde las horas finales del viernes y durante el fin de semana “tendríamos un aumento en la probabilidad de lluvias”, dijo González.

Se esperan posibles tormentas en el sur del país hacia la parte final del sábado y estas se trasladarían a gran parte del resto del territorio paraguayo el domingo.

“Los últimos días de agosto van a ser bastante cambiantes”, dijo la meteoróloga.

¿Cómo estará el tiempo al comenzar septiembre?

Luego del periodo de calor intenso que comienza hoy, se espera que en los primeros días de septiembre se produzca una “disminución gradual” de las temperaturas, con mínimas alrededor de 15 grados y máximas en torno a 25 grados en Central.