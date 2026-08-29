¡Atención! Se aguardan más lluvias mañana y el lunes en zona del rally

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su Unidad de Gestión de Riesgos, y la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitieron un boletín agrometeorológico especial.

El aviso advierte sobre el ingreso de un sistema de lluvias con acumulados importantes que golpeará al territorio nacional entre el domingo 30 de agosto y el lunes 31 de agosto. Este fenómeno podría afectar con mayor fuerza a las zonas donde se realiza el Campeonato Mundial de rally.

Lea más: Video: fuerte temporal con granizadas azota Itapúa y causa destrozos en la zona del Rally

Cabe resaltar de que en la zona se reportó un fuerte temporal con ventarrones y granizo durante la madrugada del sábado. Se reportaron destrozos en la zona del Fan Zone, y alrededores de la ciudad de Encarnación.

El viento fue tan fuerte que logró derribar carterías y carpas relacionadas al Mundial del rally. Asimismo, el cartel de bienvenida de la localidad de Cambyretá fue echada por el ventarrón.

¿Cómo se comportará el tiempo el Itapúa?

Cabe resltar que la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) no emitió ningún boletín especial metorológico en esta zona del país. Sin embargo, en su pronóstico extendido, para este sábado anuncia una jornada fresca, cielo mayormente nublado y con vientos del sur. Asimismo, se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sábado con ambiente cálido y lluvias dispersas en varias zonas del país

La inestabilidad continuará durante el domingo, que también se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias.

Para el lunes, también se esperan tormentas eléctricas y vientos del sur. Se espera además una leve disminución de temperatura.

Alta humedad para los cultivos

Se alerta además sobre la alta humedad por las precipitaciones continuadas. Esta situación genera un escenario perfecto para la proliferación de plagas fúngicas y bacterias. Ante esta amenaza, las autoridades instan a los agricultores a monitorear de cerca las parcelas de maíz, trigo, mandioca, hortalizas y sésamo.

La recomendación principal para los productores es anticipar las tareas culturales, como la fertilización y fumigación en las fincas a cielo abierto.

Pausa para la siembra de soja

Según el reporte oficial basado en modelos de Meteo France Internacional, la inestabilidad comenzará a ceder recién durante la jornada del martes 1 de septiembre, fecha en la que se prevé una ventana de tiempo más estable.

Este respiro en el clima resultará clave para la economía agrícola, ya que ofrecerá las condiciones idóneas de humedad en el suelo y temperatura para dar luz verde a la siembra de soja y proceder con los controles fitosanitarios urgentes.