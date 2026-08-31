La lluvia llega a tiempo y favorece a cultivos de trigo y productos frutihortícolas

Los reportes de la Dirección Nacional de Meteorología indican que la acumulación de lluvia llegó a 78,1 mm en Ciudad del Este, 42,7 mm en Minga Guazú y 36 mm en Puerto Paranambú, en el sur de Alto Paraná.

Para los productores de la Central de Productores Hortigranjeros del Alto Paraná, la lluvia fue más que propicia. Virgilio Ramírez explicó que muchos cultivos ya necesitaban agua y que, desde hace varias semanas, estaban manteniendo a salvo su producción mediante riego.

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“Esta lluvia llegó justo a tiempo porque ya hacía falta. El riego no es suficiente; cuando no cae del cielo, los cultivos no crecen como deberían crecer y el abono no trabaja como debe trabajar”, resaltó.

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Anunció que, con esta lluvia, esperan tener cosechas abundantes de melón, tomate, zapallo, sandía, verdeos en general, entre otros productos.

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Cultivo a gran escala también es favorecido

Por su parte, el ingeniero Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola de Alto Paraná, dijo que la lluvia favorece al cultivo de trigo, que entra en la etapa de llenado de grano. Anunció que la cosecha masiva comenzaría alrededor de la segunda quincena de septiembre.

Si bien hubo granizada en algunos sectores, estos fenómenos fueron pequeños y no causaron mayores daños a las plantaciones.

“La lluvia cayó muy fuerte, pero no hubo perjuicios en el campo. Al trigo le viene bien y todavía tenemos algo de maíz que se está cosechando. Esto podría retardar la cosecha y, si hay un poco de viento, puede tumbar las plantas y causar perjuicios, pero no tenemos reportes de daños”, expresó Sanabria.

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En la actual zafra se estima que el cultivo de trigo abarca unas 450.000 hectáreas en todo Paraguay. De esta cantidad, a Alto Paraná le corresponden unas 90.000 hectáreas.

En cuanto al maíz zafriña, en el país son más de 1.000.000 de hectáreas, de las cuales unas 200.000 corresponden a Alto Paraná.

Las primeras cosechas muestran un buen rendimiento, de entre 4.800 y 5.000 kilos por hectárea, en promedio. Sin embargo, a los productores les preocupa que los precios continúen siendo muy fluctuantes.