Alerta meteorológica por tormentas “fuertes”: los 8 departamentos afectados

Poco después de las 8:00 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta ante la posibilidad de que las próximas horas de la mañana registren lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en varias zonas de la Región Oriental de Paraguay.

El aviso indica que “celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”.

La advertencia afecta a ocho departamentos: Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná y Amambay.

Fin de semana lluvioso

El pronóstico meteorológico de este viernes también advierte de posibles lluvias dispersas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

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El tiempo se mantendría inestable en gran parte de Paraguay durante todo el fin de semana, con probabilidad de más precipitaciones al menos hasta el domingo.