Clima
04 de septiembre de 2026 a la - 05:22

Clima en Paraguay: fin de semana con tormentas e ingreso de frente frío

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Álvaro del Olmo

Aunque la jornada de hoy se mantendría generalmente cálida, las temperaturas descenderían notablemente mañana y especialmente el domingo en Paraguay.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos leves a moderados del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur y este.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana, sábado. Sin embargo, desde el domingo las condiciones del tiempo comenzarían a mejorar.

El fin de semana trae consigo un importante descenso de la temperatura.

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Este viernes aún se espera un ambiente cálido, con máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 16 y 25 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

22 °C

31 °C

San Pedro

22 °C

29 °C

Caacupé

18 °C

24 °C

Villarrica

18 °C

23 °C

Coronel Oviedo

19 °C

25 °C

Caazapá

18 °C

23 °C

Encarnación

16 °C

21 °C

San Juan Bautista

17 °C

20 °C

Paraguarí

18 °C

22 °C

Ciudad del Este

19 °C

25 °C

Asunción

18 °C

24 °C

Pilar

16 °C

20 °C

Pedro Juan Caballero

22 °C

31 °C

Salto del Guairá

19 °C

27 ºC

Pozo Colorado

21 °C

29 °C

Fuerte Olimpo

25 °C

37 °C

Mariscal Estigarribia

23 °C

32 °C

Pero mañana el cambio sería más notable, con una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en Asunción.

El domingo los índices bajarían aún más, con una mínima de 11 y una máxima de 18 en la capital.