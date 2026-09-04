Clima en Paraguay: fin de semana con tormentas e ingreso de frente frío

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos leves a moderados del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur y este.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana, sábado. Sin embargo, desde el domingo las condiciones del tiempo comenzarían a mejorar.

El fin de semana trae consigo un importante descenso de la temperatura.

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Este viernes aún se espera un ambiente cálido, con máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 16 y 25 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 22 °C 31 °C San Pedro 22 °C 29 °C Caacupé 18 °C 24 °C Villarrica 18 °C 23 °C Coronel Oviedo 19 °C 25 °C Caazapá 18 °C 23 °C Encarnación 16 °C 21 °C San Juan Bautista 17 °C 20 °C Paraguarí 18 °C 22 °C Ciudad del Este 19 °C 25 °C Asunción 18 °C 24 °C Pilar 16 °C 20 °C Pedro Juan Caballero 22 °C 31 °C Salto del Guairá 19 °C 27 ºC Pozo Colorado 21 °C 29 °C Fuerte Olimpo 25 °C 37 °C Mariscal Estigarribia 23 °C 32 °C

Pero mañana el cambio sería más notable, con una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en Asunción.

El domingo los índices bajarían aún más, con una mínima de 11 y una máxima de 18 en la capital.