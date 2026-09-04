Clima en Paraguay: fin de semana con tormentas e ingreso de frente frío

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos leves a moderados del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur y este.
Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana, sábado. Sin embargo, desde el domingo las condiciones del tiempo comenzarían a mejorar.
El fin de semana trae consigo un importante descenso de la temperatura.
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Este viernes aún se espera un ambiente cálido, con máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 16 y 25 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
22 °C
31 °C
San Pedro
22 °C
29 °C
Caacupé
18 °C
24 °C
Villarrica
18 °C
23 °C
Coronel Oviedo
19 °C
25 °C
Caazapá
18 °C
23 °C
Encarnación
16 °C
21 °C
San Juan Bautista
17 °C
20 °C
Paraguarí
18 °C
22 °C
Ciudad del Este
19 °C
25 °C
Asunción
18 °C
24 °C
Pilar
16 °C
20 °C
Pedro Juan Caballero
22 °C
31 °C
Salto del Guairá
19 °C
27 ºC
Pozo Colorado
21 °C
29 °C
Fuerte Olimpo
25 °C
37 °C
Mariscal Estigarribia
23 °C
32 °C
Pero mañana el cambio sería más notable, con una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en Asunción.
El domingo los índices bajarían aún más, con una mínima de 11 y una máxima de 18 en la capital.