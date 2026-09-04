Ayolas: El Niño podría superar la inundación de 1983 y octubre sería crítico

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, José Mutti, señaló que, de acuerdo con el informe técnico del ingeniero encargado del monitoreo, Eduardo Doce, El Niño podría alcanzar una intensidad superior a registros históricos. La inundación de 1983 es considerada hasta hoy como la más grave del siglo.

Advirtió que a partir de octubre el fenómeno se hará sentir con mayor intensidad. Las proyecciones indican que el primer trimestre sería el período más severo y que recién comenzaría a disminuir su intensidad a partir de enero.

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Tras recibir el informe técnico, Mutti señaló que la situación exige una acción inmediata: “Estamos ante un evento sin precedentes. No nos queda otra cosa que organizarnos, ver todos los elementos disponibles que nos faltan y trabajar con toda la ciudadanía, instituciones y fuerzas vivas para paliar los daños”.

El coordinador del COE indicó que se espera una nueva actualización de datos en tres días, con información más precisa sobre el comportamiento del río Paraná.

Plan de acción ante crecida

Ante la previsión de que grandes extensiones del territorio de Ayolas queden inundadas, las autoridades coordinan medidas concretas, entre ellas la preparación de albergues y protocolos de atención a familias evacuadas.

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En cuanto a la asistencia a productores, se prevé la evaluación de cultivos para determinar la posibilidad de realizar una cosecha anticipada antes de la crecida. También se contempla el traslado de ganado, mediante un plan de evacuación de animales mayores y menores hacia zonas seguras.

Además, está en marcha la coordinación con la Secretaría de Emergencias Nacional (SEN), tras una reunión sostenida con el Ministerio de Agricultura y otras entidades.

Llamado a la solidaridad y al voluntariado

Mutti hizo un llamado especial a la ciudadanía para mantenerse atenta a los reportes y sumarse a las tareas de asistencia ante una eventual emergencia.

“Pedimos a toda la población que esté atenta a los reportes permanentes que difundiremos por los medios de comunicación. Quienes quieran sumarse como voluntarios, que se acerquen al COE, siempre alguien tiene algo que aportar, porque vamos a necesitar muchísimo apoyo para atender a nuestros conciudadanos afectados”, expresó.

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