Seis departamentos en zona de tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 15:10 de hoy.

Esto se debe a que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertua.

Debido a estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde hoy.

Estiman que la zona de cobertura será el este y sureste de la región Oriental, como también el noreste de la región Occidental.

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¿Dónde lloverá?

Los departamentos afectados serán: