Clima
09 de septiembre de 2026 a la - 15:44

Seis departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.

La Dirección de Meteorología actualizó su alerta por tormentas e indican que las mismas afectarán a seis departamentos del territorio nacional para esta tarde. Te contamos dónde lloverá.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 15:10 de hoy.

Esto se debe a que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertua.

Debido a estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde hoy.

Estiman que la zona de cobertura será el este y sureste de la región Oriental, como también el noreste de la región Occidental.

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¿Dónde lloverá?

Los departamentos afectados serán:

  • Caazapá.
  • Itapúa.
  • Alto Paraná (centro y sur).
  • Canindeyú.
  • Alto Paraguay.
  • Boquerón (noreste).