Las tres zonas bajo amenaza de lluvias y tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta a las 14:55 de este jueves, en el que informa que núcleos de tormenta continúan desarrollándose en el sur y el noreste de la región Oriental.

De acuerdo con el reporte, no se descarta que en las próximas horas se generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual, con lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento de importante intensidad y la ocasional caída de granizo.

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Hasta el momento, tres zonas son las que está bajo alerta. Se trata del suroeste del departamento de Itapúa, el sur de Misiones y el este de Canindeyú.

Inestabilidad continua y comportamiento del viento

Según la meteoróloga Ana Pereira, las condiciones de inestabilidad climática se van a mantener firmes tanto durante el resto de esta jornada como a lo largo de mañana, viernes.

Recién para el sábado se espera un cambio gradual en el panorama, cuando las precipitaciones queden relegadas únicamente a la zona del Chaco y al norte de la región Oriental.

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Meteorología aclaró que no se prevé un descenso significativo de las temperaturas, por lo que el ambiente se mantendrá predominantemente fresco a cálido en gran parte del país.