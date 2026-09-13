Clima
13 de septiembre de 2026 a la - 06:54

Meteorología anuncia jornada fresca y lluvias dispersas para este domingo

Imagen ilustrativa del cielo nublado en Asunción, pronóstico de lluvias.
Imagen ilustrativa del cielo nublado en Asunción, pronóstico de lluvias.Ana Jazmín Lezcano, ABC

Meteorología pronostica un domingo fresco, con lluvias dispersas que estarían acompañadas de actividad eléctrica en el norte y este. Las temperaturas máximas oscilarían entre 19 y 21 °C.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia para este domingo 13 un ambiente fresco y cielo mayormente nublado en gran parte del territorio nacional, según las previsiones meteorológicas.

Las temperaturas máximas oscilarían entre 19 y 21 °C, tanto en la Región Oriental como en la Región Occidental.

Durante la jornada también se esperan vientos predominantes del sector sur, condición que contribuirá a mantener las temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día.

Prevén lluvias dispersas en el norte y este

En cuanto a las precipitaciones, para hoy y mañana lunes 14 se prevén lluvias dispersas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en departamentos del norte y este de ambas regiones del país. Para el resto del territorio nacional, la probabilidad de lluvias se mantiene baja durante estos dos días.

El lunes continuará con amaneceres fríos a frescos, aunque el ambiente se tornará cálido durante la tarde. Las temperaturas mínimas previstas se ubican entre 9 y 15 °C, mientras que las máximas alcanzarían entre 19 y 25 °C.

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Para el martes 15 se espera una jornada con condiciones más estables. Los amaneceres seguirán siendo fríos a frescos y las temperaturas aumentarán durante la tarde, con máximas de entre 19 y 25 °C.

En cuanto a las lluvias, para el martes no se prevén precipitaciones a nivel nacional, por lo que se espera una jornada estable en gran parte del país.