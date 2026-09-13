Meteorología anuncia jornada fresca y lluvias dispersas para este domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia para este domingo 13 un ambiente fresco y cielo mayormente nublado en gran parte del territorio nacional, según las previsiones meteorológicas.

Las temperaturas máximas oscilarían entre 19 y 21 °C, tanto en la Región Oriental como en la Región Occidental.

Durante la jornada también se esperan vientos predominantes del sector sur, condición que contribuirá a mantener las temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día.

Prevén lluvias dispersas en el norte y este

En cuanto a las precipitaciones, para hoy y mañana lunes 14 se prevén lluvias dispersas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en departamentos del norte y este de ambas regiones del país. Para el resto del territorio nacional, la probabilidad de lluvias se mantiene baja durante estos dos días.

El lunes continuará con amaneceres fríos a frescos, aunque el ambiente se tornará cálido durante la tarde. Las temperaturas mínimas previstas se ubican entre 9 y 15 °C, mientras que las máximas alcanzarían entre 19 y 25 °C.

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Para el martes 15 se espera una jornada con condiciones más estables. Los amaneceres seguirán siendo fríos a frescos y las temperaturas aumentarán durante la tarde, con máximas de entre 19 y 25 °C.

En cuanto a las lluvias, para el martes no se prevén precipitaciones a nivel nacional, por lo que se espera una jornada estable en gran parte del país.